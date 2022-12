Lanzan primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Los Guardianes de la Galaxia han regresado para una última misión. Marvel reveló el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el cual muestra la última entrega de la franquicia de James Gunn. La película explorará los orígenes de Rocket Raccoon (Bradley Cooper) y el regreso de la Gamora de Zoe Saldaña.

En el tráiler, los espectadores finalmente pudieron ver la gran entrada del súper ser dorado Adam Warlock. El personaje cósmico, que fue objeto de burlas por primera vez en la escena posterior a los créditos de “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”, es interpretado por el recién llegado de MCU Will Poulter, quien anteriormente protagonizó The Maze Runner y Midsommar.

En los cómics, Warlock es un ser artificial todopoderoso creado para destruir a los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, parece que el personaje de Chukwudi Iwuji, High Evolutionary, será el villano principal, un ser ultrainteligente que creó a Rocket.

El tráiler comienza con los Guardianes aterrizando en un nuevo planeta lleno de extraterrestres con temas de animales que les arrojan piedras. La tercera película se perfila como un final emotivo, ya que Star-Lord aún extraña a su novia Gamora, Rocket tiene recuerdos aterradores de su pasado y el equipo se prepara para una importante misión final.

“Todos volaremos juntos por última vez, hacia el eterno, ese hermoso cielo”, dice Rocket siniestramente sobre tomas de los Guardianes saltando en trajes espaciales multicolores, enfrentándose a un enorme monstruo carnoso con tentáculos y a Adam Warlock. nebulosa golpeando.

El tráiler cierra con Groot, quien es conocido solo por decir “Soy Groot”, expandiendo su vocabulario y gritando “Somos Groot” mientras le salen brazos adicionales y dispara láseres espalda con espalda con Star-Lord.

La película verá el regreso de muchos rostros familiares, incluidos Chris Pratt como Star-Lord, Dave Bautista como Drax the Destroyer, Vin Diesel como Groot, Karen Gillan como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, Sean Gunn como Kraglin y Elizabeth Debicki como Ayesha. También se une a la película la estrella de “Borat 2″ Maria Balakova, quien interpreta a Cosmo, el perro espacial. Gunn regresa para escribir y dirigir la tercera película antes de dejar el MCU y encabezar DC Studios como su codirector ejecutivo.

Si bien han pasado cinco años desde que los Guardianes tuvieron una película en solitario con “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”, han aparecido en otras películas de Marvel desde entonces. Acaban de protagonizar “Guardians of the Galaxy Holiday Special” de Gunn, tuvieron una breve aparición en “Thor: Love and Thunder” de Taika Waititi, y también jugaron un papel decisivo en las películas de mega-equipo “Avengers: Infinity War” y “ Vengadores Juego Final.”

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR