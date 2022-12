Linchan en Tabasco a un hombre acusado de asesinar a un exfuncionario

TABASCO.- En la ranchería Azucena primera sección del municipio de Cárdenas en Tabasco, cientos de pobladores capturaron y colgaron a un supuesto sicario que asesinó a balazos a Armando “N”, el ex delgado de aquella comunidad.

Fuentes consultadas por este medio, revelaron que fueron dos criminales quienes atacaron a balazos al ex funcionario público del estado mientras estaba viendo el partido de la selección nacional en su casa, no obstante, tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga y Armando ‘N’ fue llevado en un auto particular a un hospital pero falleció en el trayecto.

Luego del ataque a balazos, la población cerró los accesos a la comunidad y lograron detener a uno de los supuestos sicarios quien portaba una granada de fragmentación.

Pobladores decidieron hacer justicia por mano propia

En un video que circula en redes sociales se aprecia al supuesto sicario amarrado y rodeado por lo pobladores y en su bolsa se nota una granada. Durante el mismo metraje, uno de los pobladores dice que no deben tener compasión del supuesto criminal, el cual no tubo piedad con su víctima.

En otro video, se aprecia al mismo hombre ya muerto, parcialmente desnudo y colgado de un árbol en una cancha de fútbol mientras los policías arriban al lugar.

Ante tal situación, las autoridades desplegaron un operativo en la zona y turnaron el caso a los peritos de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las investigaciones correspondientes. Algunas fuentes consultadas por este medio señalan que el segundo agresor pudo escapar.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO