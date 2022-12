Christian Chávez habla de por qué Poncho Herrera no va a reencuentros de RBD

Hace unos días, los integrantes de RBD se reunieron; sin embargo, uno de ellos hizo falta, así como en la mayoría de los encuentros, Poncho Herrera nunca hace presencia con Maité Perroni, Dulce María, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckerman.

En entrevista con Yordi Rosado, Christian Chávez comentó la razón por la que Poncho Herrera no ha ido a estos reencuentros y desmintió que el actor no haya asistido por alguna pelea.

“No nos enojamos, es por trabajo y aparte la vida no es lleva por caminos distintos pero yo no me quiero ilusionar también siento que las cosas pasan orgánicamente y que sea lo que Dios quiera”, comentó.

Y es que ante los rumores de un conflicto entre los ex RBD y Poncho Herrera, Christian Chávez dijo que todo se trataba de un problema de agendas, debido a que el actor mexicano quiso incursionar en la actuación más que en otros lados.

Hace unos días, los RBD se reunieron en la boda de Maité Perroni, pero a la ceremonia faltaron Dulce María y Poncho Herrera y una vez más se volvieron a unir después de unas semanas, pero faltó el actor.