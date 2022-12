Usa el zoom de su teléfono para descubrir infidelidad de su pareja

Las cámaras de los teléfonos celulares cada vez son más avanzadas y unos de sus grandes atributos son el zoom que pueden ofrecer, una herramienta que ahora ha sido usada por una usuaria de TikTok para descubrir una posible infidelidad de su pareja.

La usuaria @mamirosetv publicó un video en la red social donde utiliza la capacidad de zoom de su teléfono para, presuntamente, espiar a su pareja, tratando de observar desde larga distancia la conversación que él sostiene vía WhatsApp con otra persona.

“Por eso es que yo no creo en nadie, él tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo y no me conoce”, dice la usuaria quien, ubicada desde una ventana.

Al momento de mostrar la pantalla, donde tenía un zoom de 7.9x de acercamiento, su pareja escribía “Yo también quiero verte”, una frase que alcance a verse de la foto que tomó la mujer que presume la capacidad de alcance del lente de su teléfono inteligente.

“Ven para mi casa mira a ver cómo te le escapas a la loca de tu esposa”, responde la otra mujer con la que conversa.

El video ya ha suscitado diversos comentarios como “dónde compro ese celular, no lo quiero, lo necesito”, mientras otros estaban más preocupados por el desenlace de la historia: “todos preguntando que marca es… y yo queriendo saber cómo quedó el cucaracho”.

Sin embargo, algunos usuarios consideran que esto es solo una táctica de publicidad para la compañía de teléfono que ella utiliza.

