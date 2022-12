Nacidos en diciembre son quienes menos regalos reciben: estudio

Diciembre es un mes muy especial, ya que por el hecho de tener a Navidad como atractivo principal, las fiestas, las posadas, y los regalos no pueden faltar, y es precisamente este último punto el que protagonizó un estudio que concluyó que las personas nacidas en el doceavo mes del año, son quienes menos regalos reciben a lo largo de toda su vida.

La investigación fue hecha por Not On The High Street, un mercado virtual en donde participan vendedores independientes, y detalló que quienes cumplen años en diciembre, reciben hasta 160 regalos menos en comparación con las personas que nacen en cualquiera de los otros once meses.

Mientras los niños que nacen en diciembre reciben cuatro regalos por año, los demás gozan de seis presentes, según indicaron.

¿Por qué los nacidos en diciembre reciben menos regalos?

Debido a su cercanía con Navidad, que es un día que se caracteriza por dar y recibir regalos, las personas que cumplen años en diciembre no suelen recibir la cantidad de regalos que quizá sí obtendrían en cualquier otro mes.

Incluso personas cercanas acostumbran a “mezclar los regalos”, es decir, dan al “decembrino” un solo regalo que consideran es tanto por su cumpleaños, como por el mero hecho de ser o tener de cerca la Navidad.

Una de las encuestas realizadas arrojó que alrededor del 75 por ciento de los bebés de diciembre reciben por lo menos un regalo de cumpleaños y de Navidad juntos cada año.

Curiosamente, los obsequios que suelen recibir los que cumplen años en diciembre tienen un toque navideño, pues se basan en cajas de chocolates (38 por ciento), regalo de belleza navideño (28 por ciento) y artículos de baño con aroma navideño (19 por ciento).

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR