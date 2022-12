Las moras negras

La ambición puede despertar los peores sentimientos y deseos, donde muchas veces los escrúpulos se olvidan y se trabaja en alcanzar la meta bajo cualquier costo, sin importar consecuencias, ni temores.

En el PRI ya se trabaja en la elección del 2024, saben los intereses que estarán en juego, particularmente la Senaduría que pondría a cualquiera a un paso de los ganadores.

Sin embargo, es una labor desaseada, dicen que la política es una actividad inmoral, donde algunos de sus actores, no todos, olvidan sus escrúpulos para avanzar.

Por ejemplo, quien tiene recatos y no desea que la coloquen en el mismo cajón de aquellos que fraguaron la traición desde la ciudad de México, es la ex diputada federal, MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, quien nos mandó un mensaje para establecer lo siguiente:

“Solo para aclararte que soy amiga de MAYRA. Que no hubo tal reunión en mi casa y que estoy alejada de todos los movimientos de partido de todo tipo”.

La última aventura política de MERCEDES DE CARMEN fue como candidata a la alcaldía de Tampico representando las siglas del PRI, lo que habla de su lealtad y compromiso con el tricolor, permanecía cuando todos lo abandonaban.

Sin embargo, su deslinde se daba en torno a la celada que le tendieron desde el CEN del PRI a la actual Secretaria General, la regidora de Madero, MAYRA OJEDA CHÁVEZ quien fue citada en Tampico por la Secretaria de Operación Política del CEN del PRI, GRACIELA ORTIZ para exigirle su renuncia a cambio de la dirigencia de la CNOP.

MAYRA con ocho meses de embarazo, desde su muro publicó:

“A lo largo de historia, las mujeres hemos sido víctimas de muchos tipos de violencia.

Hemos logrado espacios de participación en la vida pública, privada y democrática de nuestro país.

Sin embargo, muchos hombres y también mujeres en las distintas áreas violentan nuestros derechos fundamentales.

Tu que pensarías o cómo te sentirías si coartaran tus derechos laborales y/o políticos por estar embarazada?”

MAYRA no es la única afectada en esta guerra intestinal, EDGAR MELHEM SALINAS desde hace días se ausenta en algunas sesiones en el Congreso del Estado, por lo que las decisiones recaen en la diputada ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJAS.

Desde el CEN del PRI, también presionan a EDGAR para que entregue la dirigencia estatal, la elección extraordinaria no les importa, saben que van a perder, ellos solamente están viendo al futuro.

EDGAR empezó a operar para qué en caso de irse, dejar la estafeta a la propia ALEJANDRA o al ex diputado PEDRO LUIS CORONADO.

Toda la operación tiene como objetivo darle la dirigencia estatal a la diputada federal, MONSERRAT ARCOS, quien desea regresar a Tamaulipas en plan grande y que mejor como líder de un partido que le permitirá movilidad. Es una especialista en subir sin escalera, pues logró maniobrar de tal manera que alcanza los cargos que ambiciona sin importar el costo.

Ahora, puso su mira en la candidatura al Senado en la elección de 24, sabe que el PRI y PAN en alianza tienen garantizada la llegada a la Cámara Alta como primera mayoría.

Las sospechas son cada vez menos inciertas, sobre MONSE se tejen muchas leyendas, esta será una más de ellas.

En el sur entre MERCEDES DEL CARMEN, MAYRA OJEDA, GRACIELA ORTIZ, ALEJANDRA CÁRDENAS y EDGAR MELHEM conocen el sabor de las traiciones, la pelea por la dirigencia estatal y venta de candidaturas. La moral no crece en las moras negras.

