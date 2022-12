El acto del “Burro” Van Rankin como jefe de Paola Rojas que la marcó para siempre

No es una falsedad cuando decimos que “todos iniciamos desde cero” y “Roma no se construyó en un día”. En México, si quieres trascender en cualquier ámbito, tienes que sortear todas las pruebas que se te pongan enfrente y más cuando eres un joven y tienes que demostrarle a los superiores que pudes hacerlo.

Un ejemplo de ello es Paola Rojas, quien ahora es una reconocida periodista que ha ofrecido grandes coberturas y piezas periodísticas que se han quedado en la memoria colectiva de los mexicanos. Sin embargo, no siempre fue así, tuvo que vivir grandes cosas antes de que llegara a ser una de las voces más conocidas del país.

La peculiar anécdota de Paola Rojad con el Burro Van Rankin pic.twitter.com/tGtrlEq6cP — Lo + viral (@VideosVirales69) December 12, 2022

Durante una transmisión de “Netas Divinas”, un programa que conduce Paola a lado de Natalia Téllez y Consuelo Duval, se reveló una anécdota que vivió la periodista a lado del conductor Jorge Van Rankin. Incluso, aunque pareciera increíble de creer, Paola reconoció que eso le enseñó mucho para la vida.

Paola comenzó la conversación asegurando que no recuerda hace cuántos años ocurrió la anécdota, pero dijo que era muy joven, estaba estudianndo la universidad, casi por iniciar un posgrado. “Ustedes dirán, ¿cómo influyó el Burro en mi vida?, pues ahí les va la historia”, comenzó la conductora entre carcajadas de las demás.

Paola estaba trabajando en la radio y Jorge Van Rankin era su jefe y un día casual le pidió que traduciera un libro en ingles que era para combatir los nervios y el pánico escenico. “Quiero leer este libro, pero soy un huevón y no lo voy a leer, y además está en ingles y no lo hablo, ¿no me lo podrías traducir?”, le dijo en ese momento “El Burro” a Paola.

“Como si traducir un libro fuera algo sencillo, yo no le podía decir que no, porque soy amable y porque era mi jefe, entonces lo que se me ocurrió es que mientras lo iba leyendo, yo me iba grabando”, declaró Paola .

Ante tal revelación, Natalia Téllez, compañera de Paola, no tuvo miedo en compartir lo que sentía y calificó al Burro como un “explotador”. Sin embargo, Paola siempre ha sido un amor de persona y siempre estará agradecida con lo que vivió a lado del famoso conductor de radio.

“No tienes idea como se lo agradezco, era yo muy pequeña, nunca me había enfrentado a una situación de ansiedad o pánico, pero aprendí gracias a esa traducción todo los pormenores de un ataque de miedo”.

Al final, Paola cerró su participación diciendo que ella confía en que la información “sigue siendo un arma importante para la ciudadanía”. Saber es poder, “desde la ignorancia te ahogas muy fácil”, dijo.