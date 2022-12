“Yo me porté mal, él también se portó mal”: Karime Pindter anuncia que se cancela su boda

El pasado martes se llevó a cabo un evento para despedir de Acapulco Shore a una de sus integrantes más emblemáticas y queridas, Karime Pindter.

Desde que inició la décima temporada, Karime señaló que ésta sería su última temporada en el reality, pues tenía planes de boda para el próximo año.

“Voy saliendo de la casa shore y la vida me invade de recuerdos. Desde la primera vez que llegué, santa, teta, sin chichis, y hoy salgo como la verdadera Matrioshka, como la duquesa, como la reina del exceso. Y solo les puedo decir… ¡salucita de la buena! Y ¿saben qué? La torera ya se va”, dijo Karime.

Pero no fue la única sorpresa, pues en el evento mencionó que la boda se canceló.

“No, pues yo también pensaba que me iba a casar. Como dicen en Colombia, bailó. Pues me cortó horrible en la temporada”, dijo en entrevista.

Karime también fue clara al decir que ya no quiere verlo más.

“Vienen más cosas para mi vida. Yo ahorita no quiero saber más de él”, expresó la influencer.

Sobre por qué terminaron, la también modelo contó que se portaron mal y tienen otros intereses.

Yo me porté mal, él también se portó mal y ahorita pues él tenía otros intereses, me lleva diez años. Yo ahorita quiero triunfar, quiero trabajar, quiero seguir haciendo cosas. Lo amo, lo adoro, pero vamos al next level, al siguiente escalón”

