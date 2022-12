No era un robo, querían matarme: Ciro Gómez Leyva

MÉXICO.- El periodista Ciro Gómez Leyva dijo que el ataque que sufrió anoche, cerca de su domicilio, en la alcaldía Coyoacán, fue debido a que alguien lo quiso matar, luego de que las autoridades le confirmaron que no se trató de un intento de robo o secuestro.

El periodista destacó que previo al ataque no había recibido amenazas, ni tiene conflictos con vecinos o deudas pendientes, por lo que desconoce quién quiso intentar asesinarlo.

“Alguien creo y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos , no era un robo, no era un intento de secuestro, todo indica que alguien quiso matarme anoche.

“No sé quien era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado, no tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado, no he discutido con nadie, más allá de lo que hacemos en el programa y no voy a hacer conjeturas, por supuesto se las conjeturas que están volando en el ambiente, pero no las voy a hacer, simplemente esos son los hechos y están denunciados”, dijo durante su noticiero en Radio Fórmula.

Gómez Leyva indicó que tras el ataque recibió una llamada por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como de otros funcionarios.

Asimismo, agradeció la atención por parte de las autoridades y destacó que incluso se le asignaron escoltas y protección.

Ayer, el periodista denunció a través de redes sociales que fue atacado a balazos cuando se dirigía a su casa desde su trabajo, en una camioneta blindada que conducía el mismo.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

CON INFORMACIÓN DE MILENIO