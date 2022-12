Luto recorre a todo el país

A unos días de que termine el 2022, ya está convertido en el año más violento hacia los periodistas en México.

El ataque armado contra Ciro Gómez Leyva, del que resultó ileso gracias al blindaje de su camioneta, volvió a poner sobre la mesa la crisis que sufre el gremio de los informadores.

Este año, en Tamaulipas volvió a registrarse el asesinato de un periodista: nuestro compañero Antonio de la Cruz, asesinado el 29 de junio cuando salía de su casa junto a su hija Cynthia, quien también fue asesinada. Esta es la segunda parte de la lista de periodistas asesinados durante el 2022.

ARMANDO LINARES, MICHOACÁN

El director del medio digital Monitor Michoacán, fue asesinado a tiros la tarde del 15 de marzo en la cabecera municipal de Zitácuaro.

Las autoridades que acudieron al lugar en respuesta del reporte de las detonaciones, detallaron que la víctima se encontraba en el interior de su domicilio en posición decúbito supino y con un disparo del lado derecho del

rostro y ya sin signos vitales.

El día del crimen, alrededor de las 13:00 horas, dos hombres a bordo de una motocicleta rondaron la calle del periodista preguntando por el domicilio de éste.

Al llegar, los sujetos se hicieron pasar por aficionados al fútbol y así lograron ingresar al domicilio de Armando Linares, donde le dispararon.

El comunicador había denunciado amenazas en su contra y a finales de enero pasado denunció el homicidio de otro periodista y colaborador de Monitor Michoacán, Roberto Toledo.

A pesar de que un reportero aseguró que un hombre amenazó a los medios de comunicación y asistentes al velorio de Armando Linares López, asesinado en Zitácuaro, Michoacán, quienes estaban en la sala y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), Rosa Icela Rodríguez, desmintieron esa versión. ¿En qué va la investigación? Dos días después del crimen, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, informó que ya se tenía identificados a los dos posibles autores materiales del asesinato del periodista. Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal fueron identificados por las autoridades locales como el autor material y un cómplice del asesinato del periodista de Zitácuaro, respectivamente, gracias a que se recuperaron videos de seguridad en los que se logra apreciar cómo rondaron la calle del periodista hasta encontrar su casa.

JUAN CARLOS MUÑIZ, EN ZACATECAS

La tarde del 4 de marzo, fue asesinado en Fresnillo Juan Carlos Muñiz, reportero policiaco del portal Testigo Minero. “Rigoberto”, como era conocido, alternaba su trabajo de reportero y conductor de un taxi en el municipio.

El cuerpo fue localizado al interior del taxi 176, en el fraccionamiento Olivos. “Juan Carlos, como muchos otros periodistas en México, tenía dos trabajos; resaltando la situación de precariedad que vive gran parte de la prensa en el país”, resaltó Artículo 19 al investigar el caso.

Gente que lo conoció lo describe como “una persona tranquila, siempre dispuesto a trabajar, cuidadoso de sus notas y de lo que publicaba”, además de que no tenía conflictos con nadie. “El trabajo de periodista en Zacatecas es sumamente peligroso.

En Fresnillo salimos con miedo cuando vamos a cubrir”, contó el también periodista Ángel Martínez. Artículo 19 no encontró algún registro de agresiones o amenazas previas contra el periodista, sin embargo, el 14 de marzo, la Fiscalía de Zacatecas detuvo a un hombre presuntamente relacionado con el asesinato de Muñiz: Emanuel de Jesús “N”, relacionado también con diversos hechos delictivos en el municipio de Fresnillo.

El hombre ya contaba con distintas órdenes de aprehensiones, una desde el 2020 por los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa y otra de 2021 por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El detenido fue vinculado a proceso bajo la medida de prisión preventiva y cuenta además, con otras investigaciones, entre ellas la que se integra por el asesinato de Juan Carlos Muñiz.

JORGE CAMERO ZAZUETA, SONORA

La noche del 24 de febrero, el director de El Informador, fue asesinado en el gimnasio “Spartan”, ubicado en el municipio de Empalme, luego de que dos hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra Camero Zazueta.

El director del portal de noticias de Guaymas y Empalme, recibió al menos tres impactos de bala; cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja ya no tenía signos vitales.

“El Choche” como se le conocía desde siempre, se inició en la radiodifusora XEPS, de Empalme, después trabajó en la FM- 105 (XEBQ) en Guaymas.

Creó la fanpage El Informativo, que alternaba con transmisiones para el medio digital Radar Sonora y la emisora Red 93.3.

Además, de su medio de comunicación, tenía una empresa de publicidad y perifoneo.

En septiembre del 2021 había asumido el cargo de secretario particular del alcalde Luis Fuentes Aguilar, pero dos semanas antes de ser asesinado había solicitado licencia a ese cargo.

¿En qué van las investigaciones? Dos días después del ataque que le arrebató la vida a Camero, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que la línea de investigación más sólida para esclarecer el homicidio y descartó que tuviera que ver con su actividad como periodista. Reiteraron que el hoy occiso tenía abierta una carpeta de investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado en agravio de Daniel Palafox Suárez, el 29 de enero y 4 de febrero de 2022 respectivamente.

HEBER LÓPEZ CRUZ, EN OAXACA

El director de la página de noticias Noticias Web, reportero en el puerto de Salina Cruz, fue asesinado el 10 de febrero en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Su asesinato ocurrió sólo unos días después del ataque armado en contra de José Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, quien resultó ileso. Heber López fue asesinado dentro de su estudio de grabación La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició investigaciones a dos personas detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio del periodista quien falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido en calles del puerto de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec.

Un día después del asesinato de Heber, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación informó que implementó medidas de protección en favor de la familia de López Vázquez. Los dos presuntos responsables del asesinato del periodista fueron trasladados al penal de Tanivet el 12 de ferbrero y seis días después la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la vinculación a proceso contra ellos y se les impuso prisión preventiva mientras el juez concedió dos meses para el cierre de investigación complementaria; sin embargo, a siete meses del asesinato, no se ha dictado sentencia contra los señalados.

ROBERTO TOLEDO, EN MICHOACÁN

Las amenazas que recibió Roberto Toledo, colaborador del portal “Monitor Michoacán” llegaron casi dos meses antes de que fuera asesinado, según contó Joel Vera Terrazas, subdirector del portal, a la revista Proceso. La propia Vera Terrazas acudió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Fedale) para advertir que él y el director del medio, Armando Linares López, habían sido amenazados de muerte.

El subdirector de “Monitor Michoacán” advirtió que las amenazas provenían de funcionarios políticos vinculados al exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Quedaron asentados en la carpeta de investigación los nombres del fiscal general del estado, Adrián López Solís; del alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; del excandidato a gobernador por el PRD, Carlos Herrera Tello; y el de la diputada local por el distrito 13, Rocío Beamonte Romero. Una de las amenazas la recibió a través de Whatsapp, de parte de una persona que se identificó como “El Comandante Águila del Cártel Jalisco Nueva Generación”, quien le pidió dejar de ”tirarle” al fiscal regional, Francisco Herrera. El lunes 31 de enero Roberto Toledo fue asesinado a balazos en el municipio de Zitácuaro, cuando tres sujetos entraron a su despacho para disparar contra el hombre de 65 años de edad, quien perdió la vida en el traslado a un hospital. “Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho que no vamos a dejar las cosas así”, dijo al dar a conocer la noticia Armando Linares, quien sería asesinado 43 días después.

LOURDES MALDONADO, EN BAJA CALIFORNIA

“En Tijuana, los reporteros están en una delgada línea en la que lo mismo pueden ser agredidos por el poder político, que por la delincuencia que los ha infiltrado con “halcones”, particularmente en coberturas de hechos delictivos”, detectó el periodista Ignacio Alzaga.

Lourdes Maldonado fue asesinada la tarde del domingo 16 de enero en el fraccionamiento Santa Fe, de Tijuana, Baja California, pese a que la comunicadora se encontraba bajo la protección del mecanismo de defensa a periodistas del gobierno federal.

La periodista había ganado recientemente un litigio laboral en contra de la empresa PSN por adeudo de pagos de nómina y otros temas laborales, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla y estuvo presente en las oficinas de dicha televisora, con una orden de embargo a su favor.

El exgobernador ha sido investigado como una de las líneas del caso, tanto por parte de la fiscalía estatal, como del grupo de inteligencia federal, debido al litigio laboral entre su empresa y la comunicadora. Pero Bonilla califica el asesinato de Maldonado como un “daño colateral” de una supuesta campaña en su contra orquestada, dice, por “poderes fácticos”entre quienes estaría Jorge Hank Rhon.

Lourdes preparaba una investigación por probables actos de corrupción del anterior gobierno estatal, así como la estrategia a seguir tras la victoria en el juicio laboral de nueve años contra el exgobernador Bonilla, cuya empresa Media Sports de México (PSN) debía pagarle un millón 296 mil 362 pesos.

Pese a estar inscrita en el Mecanismo de Protección, Lourdes no tenía escolta personal ni vigilancia policiaca permanente por parte del gobierno estatal, sólo contaba con “botón de pánico” en su casa y de manera intermitente era visitada por la policía. ¿En qué va la investigación? Siete meses después del asesinato de Lordes Maldonado, Óscar, su hermano, acusó que el fiscal especial, Atalo Machado, dejó de responder las llamadas y mensajes que le ha enviaba para tratar de conocer el estado de la indagatoria, pese al compromiso que hizo el funcionario, en los primeros días de la investigación, de mantenerlo informado.

MARGARITO MARTÍNEZ, EN BAJA CALIFORNIA

El lunes 17 de enero, después de mediodía, su esposa le escuchó decir: “voy a un 5 bravo” (cobertura de persona baleada), salió de su casa y vinieron tres detonaciones.

Personas cercanas a Margarito contaron a la Alianza de Medios MX que el trámite burocrático lo desanimó a inscribirse en alguno de los mecanismos de protección a periodistas, luego de que fue colocado en la mira criminal por la acusación del “facebookero” Ángel Peña, quien lo responsabilizó de manejar las páginas “Tijuana en Guerra” y “Quemando Malandros”, cuyo contenido revela en redes sociales imágenes y actividades de narcotraficantes y delincuentes, exponiéndolos públicamente.

Christian Adán Velázquez, “El Cabo 16”, identificado por autoridades como el criminal que supuestamente ordenó el homicidio del fotoperiodista, está encarcelado junto con sus cómplices, a la espera de juicio. Su jefe, David López Jiménez, “El Cabo 20”, operador de una violenta célula al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF) y de Los Chapitos -para quien “El Cabo 16″ comete crímenes-, fue detenido el pasado 24 de agosto. Entre diversos crímenes se le imputa el de haber dado la órden de la muerte de Margarito.

¿En qué va la investigación? La investigación de la fiscalía señala que el 15 de enero de este año, “El Cabo 16” se puso en contacto con José Ochoa Díaz, “El Huesos”, quien a su vez habló con Adrián Nicolás Ramos, “El Uber”, para matarlo y videograbar la ejecución. El móvil presentado por la fiscalía fue por supuestas publicaciones de la familia de “El Cabo 20”, “publicaciones en redes” y “publicaciones en Facebook”.

Por Diego Joaquín Hernández