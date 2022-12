Encuesta de Elon Musk muestra que 57.5% quiere que deje de ser el jefe de Twitter

ESTADOS UNIDOS.- Elon Musk ha perdido la encuesta que decidía su futuro en Twitter. La mayoría de los usuarios de la plataforma que participaron en el sondeo votaron a favor de la medida.

Alrededor del 57,5% de los votos fueron a favor del “Sí”, mientras que el 42,5% se mostraron en contra de la idea de que Musk abandone Twitter. En la encuesta que el multimillonario lanzó el domingo por la noche y que finalizó este lunes han participado 17,5 millones de personas.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Musk anunció el domingo que acataría los resultados de la encuesta, pero no dio detalles sobre cuándo dimitiría si los resultados no le eran favorables.

Votación para cambios de política

Antes de esta publicación, escribió que “en el futuro, habrá una votación para cambios de política importantes”. Sin embargo, advirtió del peligro de las posibles consecuencias.

“Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que lo puedes conseguir”, indicó. Tras ello, sostuvo que “los que quieren el poder son los que menos lo merecen”.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022