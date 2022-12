Peso a peso, paso a paso

Todo es un caos en la bancada panista, al menos entre sus líderes formales, pero el agua regresa poco a poco a su cauce.

Día a día, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA recupera el control de las instituciones que habían arrebatado de manera alevosa, con mucha ambición y ventaja con reformas legaloides en la pasada administración.

Desde hace semanas, desarrollan negociaciones con el Fiscal General de Justicia, IRVING BARRIOS para que deje la posición y habría aceptado hacerlo en enero.

Sin embargo, eso ya no es necesario, pero siempre es mucho mejor una salida tersa a un encuentro desafortunado donde las victorias pírricas no son buenas.

Había una excelente colaboración de IRVING para marchar, así lo deslizó hace algunos días en Las Gambas, donde departía con algunos de sus colaboradores, entre ellos sus hermosas asistentes.

Eso lo sabe el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien nuevamente reapareció en el sur de Texas, donde se reunió con algunos de sus compinches, como los GARZA y el diputado local, LUIS RENÉ “El Cachorro” CANTÚ GALVÁN, quien reconoce que se le va el control del Congreso y de otras instituciones.

En Palacio de Gobierno, empiezan a desfilar diputados panistas para establecer claramente que se encuentran dispuestos a trabajar por Tamaulipas, quieren borrón y cuenta nueva.

Por ejemplo, el diputado maderense, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO acudió para establecer su espíritu de colaboración a favor del desarrollo de Tamaulipas.

No es el único, ya hemos visto llegar a la diputada priísta ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJAS, quien no ha dicho nada, pero es evidente su disposición de colaborar en el sexenio americanista.

“El cachorro” CANTÚ montó en cólera, ayer se tiró la llamada súper fiscalía, su estrategia falló totalmente, quisieron reventar la sesión, por lo que ordenó a toda la bancada azul que faltará a la sesión extraordinaria para que no existiera el quorum.

Sin embargo, no contaba con qué si se haría presente la diputada LINDA MIREYA GONZÁLEZ en la sesión para dar su voto en el pleno para echar abajo la súper fiscalía.

LINDA MIREYA será un voto importante para recupera el control del Congreso del Estado o al menos sus decisiones, en proceso de convencimiento se encuentran CARLOS FERNÁNDEZ y la priísta ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJAS.

Desde la Secretaria General de Gobierno, HÉCTOR JOEL “El Calabazo” VILLEGAS realiza las acciones necesarias para recuperar el control de las instituciones, su forma de trabajar quizá no es la más ortodoxa, pero sí es efectiva.

Todavía no llegan las herramientas rudimentarias, contrario a su apodo, no está hueco, ni hace ruido como las calabazas en una carreta, más bien le gusta conversar de manera directa, pedir colaboración, sin necesidad de recordar cuestiones del pasado, como expedientes por malos manejos en el equipo de futbol de Tampico-Madero.

El trabajo de VILLEGAS empieza a despuntar en el equipo estatal, muchos desconfiaban de su capacidad de maniobra, pero ya demuestra resultados a su jefe el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Claro, le faltan muchos objetivos por alcanzar, el tema del Supremo Tribunal de Justicia, la Auditoria Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, son los temas que se encuentran en la mesa. Poco a poco, paso a paso y peso a peso se alcanzan los objetivos.

Después de la Fiscalía, todos los cabecistas empezaron a temblar, los expedientes ya empezarán a fluir.

Por Juan Antonio Montoya Báez

