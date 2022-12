Bellakath pide que no le soliciten fotos cuando hace cardio

Bellakath, la intérprete de Gatita, mandó un mensaje a todos sus seguidores en el que dijo que si alguna vez la ven haciendo ejercicio como cardio, no le pidan fotos.

En sus historias de Instagram, Bellakath les solicitó a sus seguidores que no le pidan fotografías cuando se encuentra haciendo cardio o sus series de ejercicios, debido a que “no saben cuánto trabajo me cuesta hacerlo”.

“No me gusta, pero estoy haciéndolo por tener un mejor físico y ser mejor persona, es súper difícil que me interrumpan cuando estoy haciendo ejercicio, yo les juro que terminando mi cardio, si ustedes me ven y quieren una foto, espérenme y yo se los voy a dar”, dijo la cantante.

La reggaetonera también platicó que en otra ocasión la vieron hacer sus series seguidas y a los fans “les valió madre” y le pidieron una fotografía

“Wey, neta que los amo, pero si ustedes quieren una Bellakath más nalgona me tienen que dejar terminar mi ejercicio y cuando me baje de la máquina yo les doy las fotos que ustedes quieran”, comentó.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR