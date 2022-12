Dejó el frente frío 4,500 refugiados

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas el frente frío n° 19 de la temporada dejó cerca de 4 mil 500 refugiados en todo el Estado, principalmente en su frontera al igual que 3 decesos donde dos se presume no fueron ocasionados por las temperaturas congelantes y uno más por dicha situación.

Además de algunos choques con casi 30 lesionados, daños materiales y un total de dos decesos.

Fue lo que informó el coordinador de Protección Civil en la Entidad, Luis Gerardo González de la Fuente, brindando el corte de afectaciones y percances producidos por la onda gélida que atravesó Tamaulipas desde el pasado viernes y el movimiento en carreteras y municipios por las festividades de noche buena y navidad.

El funcionario estatal inició declarando que en Matamoros se registró la cantidad más grande de albergados de los 43 municipios.

Dijo que solo en aquella localidad “hubo tres refugios temporales teniendo en el de Mundo Nuevo, cerca de 3 mil 500 personas de aproximadamente 4 mil 200 personas refugiadas”.

“En decesos nos reportaron uno en la ciudad de Tampico, era una persona en situación de calle que se encontraba en una plaza pública, y no quiero decir que fue a causa del frío porque si tenía cobijas y estaba protegido, pero no quiso ser trasladado a un refugio temporal; en Victoria hubo dos decesos donde tampoco fueron por obra del frío, fueron dos personas, uno se atendió por Protección Civil del municipio pero que no quiso tampoco ser traslados a refugio temporal y otro más que estaba en su domicilio en el ejido de La Presita, él se encontraba en su casa y se presume que fue por muerte natural”, dijo González de la Fuente.

En el corte de accidentes vehiculares, se detalló que hubo dos percances fuertes en Reynosa y la carretera de Soto la Marina a Rayones, además de varios choques por alcance a las afueras de Victoria rumbo a Monterrey.

“El día 24 de diciembre tuvimos un accidente en Reynosa donde fallecieron 2 personas y dos más lesionados y anoche tuvimos una volcadura de un Autobus en el tramo carretero de Soto la Marina a Rayones con un total de 26 personas lesionadas sin ningún deceso, todos fueron traslados a hospitales de San Fernando y Soto la Marina”.

“Y acá para el centro hubieron choques por alcance en la joroba y su retorno (carretera Victoria-Monterrey) con otros daños materiales y atenciones de pacientes donde no pasó a mayores”.

Por último el coordinador de PC exhortó a la población a no confiarse del clima aunque esté ya pueda ser mejor para los próximos días, puesto que las noches y mañanas seguirán frías y pueden sufrir de algunas enfermedades respiratorias.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón