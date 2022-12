Eduin Caz es hospitalizado de nuevo; terminará el 2022 en el quirófano

Después de 12 meses de lograr lo que siempre soñó, Eduin Caz le pondrá una pausa a su carrera, el poderoso motivo tiene que ver con su salud pues nuevamente se encuentra hospitalizado y en los próximos días se someterá a varias operaciones para curar las enfermedades que tantos problemas le han traído.

El cantante causó revuelo entre sus seguidores de Instagram, pues fue a través de videos en los que se mostró en el cuarto de una clínica y conectado a varios aparatos, la estrella de regional mexicano no dijo exactamente qué fue lo que lo orilló a internarse en el hospital, pero sí dejó claro que estaba tranquilo, aunque su voz se escucha afectada.

“Familia ando aquí hospitalizado, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, ya me voy a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra y así, luego les voy a explicar más o menos que es lo qué me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si Dios quiere”, dijo el vocalista de Grupo Firme y también agradeció a quienes se han preocupado por su estado.

2022 en el hospital

Eduin Caz mencionó que estaba “bien” y que no había nada por qué temer, pues cabe recordar que, durante varios momentos del 2022, el intérprete de “El amor no fue pa’ mi”, “Pídeme”, “Gracias” y “Se fue la pantera” tuvo recaídas de salud por las que fue atendido de inmediato por médicos.

Debido a su condición Eduin Caz no podía consumir bebidas con alcohol y también tuvo que mantener una vida saludable, aunque en momentos si se permitió disfrutar de varias fiestas, siempre y cuando estuviera supervisado por su doctor de cabecera.

Hace algunas semanas el famoso también preocupó a sus seguidores al mencionar que no la estaba pasando nada bien, que se sentía triste y que tenía una bola entre la garganta y el cuello, esto fue alarmante para los fanáticos quienes hasta llegaron a especular que tenía problemas en las cuerdas vocales, aunque Caz no dijo exactamente de qué se trataba.

