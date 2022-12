El perro con el hueso 

La carrera presidencial llegó a Tamaulipas, los principales grupos políticos seleccionan su gallo, ya saben que si la pegan el pago será jugoso, pero si se equivocan, el premio será mucho menor.

Los tamaulipecos tienen experiencia en eso de la tómbola sexenal, por ejemplo, MAKI ORTÍZ se la jugó a morir con FELIPE CALDERÓN por lo que se quedó con una de las Subsecretarias más deseadas de la SSA.

Su relación afectiva con FELIPE y su esposa MARGARITA ZAVALA fue tan cercana que siempre la protegieron de los embates de sus enemigos políticos, la llevaron al Senado y la alcaldía de Reynosa. En el seno del panismo siempre gozaron de su protección, hasta que la reynosense por ambición decidió irse con Morena.

La propia MARGARITA le hizo un reclamo personal, la consideró una traidora al abandonar los colores que la cobijaron por tantos años.

A MAKI, sin embargo, no le fue tan mal con su cambio a Morena, le entregaron la alcaldía, fue facturada a nombre de su hijo, como si los bienes municipales pudieran heredarse en una aberración política similar como cuando FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA hizo a su hermano Senador.

Claro, en Morena se cometen ese tipo de pecados, como lanzar al cuñado del propio CABEZA DE VACA como candidato al Senado, en contra de todas las corrientes políticas.

MAKI ORTIZ se la juega con el Secretario de Relaciones Exteriores, MARCELO EBRARD, como su apuesta inicial, por lo que toda la promoción que se necesite en el futuro surgirá desde la alcaldía de Reynosa.

En cambio, AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO no es ningún secreto que su apoyo es a favor de la gobernadora de la ciudad de México, CLAUDIA SHEIMBAUM, inclusive lo dijo en video en sus redes sociales, donde acompañado de MARCO BATARSE FERREL dan su respaldo a su trabajo político.

Por su parte, es indudable con el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ ya tiene su representante en el candidato al Senado, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

JR GÓMEZ es el personaje que fue el coordinador de delegaciones, era el embajador plenipotenciario del gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, su nombre apareció en La Mañanera, cuando se tocaron temas incomodos como la corrupción en las aduanas y el tema del huachicol.

Con todo y eso fue el elegido por ADÁN AUGUSTO en una de sus jugadas perversas que hace un viejón de la política nacional.

ADÁN AUGUSTO es un hombre que encanta con su discurso y personalidad, derrocha simpatía y podríamos decir que es el más parecido en la forma de ser y hacer del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Por ejemplo, en su última visita a Tamaulipas, ADÁN AUGUSTO tuvo enfrente a todos los aspirantes al Senado, pero engañó con la verdad, pues parecía que su gran favorito era el diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO a quien llenó de elogios y lo alzó hasta el cielo.

Uno de los presentes, al ver todos los piropos que le daban, le dijo:

“O ya triunfaste o ya te fregaste”, parece que sucedió lo último, pero ERASMO ya se encaramó a la sucesión presidencial, pero juega a la segura, por encabezar la comisión que reparte dinero y favores le permite soportar aún más tiempo antes de encaramarse abiertamente.

La carrera presidencial ya comenzó en Tamaulipas, ya nos pegó con un candidato que impusieron y que tienen que hacer ganar, aunque quieran hacerlo perder.

Eso sí, eso de que le dijeron a JR que no habrá reelección, pero contestará en su momento a “otro perro con ese hueso”, ya lo subieron y no se quiere bajar.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

Contacto:

patinadero@hotmail.com