CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las deportaciones diarias de migrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos, de conformidad con el Título 42, para impedir la propagación del COVID-19 en ese país, abarrota las ciudades fronterizas en Tamaulipas.

Además de las penurias que los migrantes, en su mayoría centroamericanos pasan en estas ciudades, al saturarse los albergues y sufrir las bajas temperaturas sin la ropa adecuada, alimentos y medicamentos necesarios, están a merced de los grupos criminales.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), siete de cada 10 personas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzaron a Estados Unidos de manera irregular, pagaron promedio de 4 mil 559 dólares a un guía o “coyote”.

Esto implica que la mayoría de los cruces están subordinados a una red de tráfico y en el año 2019 se calcularon ganancias aproximadas de 615 millones de dólares por esta actividad ilegal.

La información ha sido recabada en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación que guarda el tráfico y secuestro en perjuicio de personas migrantes en México en 2021”.

De 2016 a 2021 en México, alrededor de 4 mil 588 personas extranjeras en situación migratoria irregular manifestaron haber sido víctimas de delito, de las cuales mil 497 (32.6%) tienen relación con el tráfico de personas y 404 (8.8 %) con el secuestro.

Existe un alto grado de incidencia de tráfico de personas en México que no se atiende integralmente, pues se aborda desde una perspectiva de control migratorio, lo cual coloca a las personas en una situación de indefensión institucional.

Esto porque no son consideradas como víctimas y no existe un registro nacional de personas traficadas, ni de los delitos que se derivan de este ilícito, como el secuestro, luego que la información proporcionada por las diferentes autoridades competentes no es homogénea para conocer la dimensión de estos fenómenos.

Durante la Segunda Conferencia Nacional de Migración, la FGR destacó demoras injustificadas o contradicciones en el Informe Policial Homologado y el Registro Nacional de Detenciones.

Además, en la mayoría de los casos, las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y expuestos a muchos riesgos que impiden realizar una declaración adecuada, pues son coaccionados y aleccionados, en las pruebas anticipadas no colaboran, solicitan su inmediata repatriación, abandonan los albergues, no cooperan con las autoridades migratorias y desvían la investigación porque aportan datos incorrectos.

Durante el 2021 el INM registró a 990 personas extranjeras que de forma directa o indirecta estaban relacionadas con el tráfico de personas y 31 con el secuestro de extranjeros, mismas que según datos de dicho Instituto ingresaron al país de manera irregular, y en su mayoría fueron remitidas por la Fiscalía General de la República.

De 990 migrantes que fueron traficadas de manera ilícita en el país, 352 fueron mujeres y 638 fueron hombres, lo cual representa un 35.5 y un 64.5 por ciento, respectivamente.

En cuanto al país de origen, el predominante es Honduras con 397 personas, seguido de Guatemala con 395 y El Salvador con 139, que en conjunto dan un total del 94 por ciento.

Por entidad es San Luis Potosí donde se detectaron a 370 personas, seguido de Tamaulipas con 208; Hidalgo (195), Querétaro (78), Veracruz (53), Aguascalientes (50) y Zacatecas (36).

En cuanto a la edad de las personas traficadas y reconocidas en los datos

compartidos por el INM, el 38 por ciento son niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años (379), siendo las personas entre 18 y los 30 las que representan la mayor cifra de víctimas de tráfico ilegal (445).

De las 990 personas víctimas, en 370 casos, las víctimas presentaron denuncia ante la autoridad correspondiente, 425 personas decidieron no denunciar el delito del que fueron víctimas y en 195 casos se carece de información.

Por lo que se refiere a la resolución de la condición migratoria de las 990 personas reportadas durante el 2021, el INM les concedió el retorno asistido a 406, la regularización a 251, y 248 personas abandonaron sus procedimientos.

De manera general el Instituto Nacional de Migración (INM) reporta un decremento del 32.8 por ciento en el número de extranjeros en situación irregular en su paso por Tamaulipas.

En 2019 y 2020 no se cuenta con datos de migrantes en Tamaulipas que manifestaran ser víctimas de algún delito, mientras que en 2018 sí lo hicieron 139 personas, en 2017 fueron 63 migrantes que señalaron en su paso por Tamaulipas haber sufrido algún delito y en 2016 otros 127 denunciaron haber sido víctimas de un delito.

El año pasado fueron más de 22 mil las personas extranjeras, detectadas en Tamaulipas en situación migratoria irregular y en este año al corte del mes de octubre, ya sumaban 14 mil 800 personas.

En cuanto al delito de tráfico de personas regulado por los artículos 159, 160 y 161 de la Ley de Migración, la FGR informó que durante el año 2021 se iniciaron mil 684 carpetas de investigación a nivel nacional, de las cuales en 494 se ejercitó acción penal, en mil 093 se determinó su no ejercicio, en 71 se remitió a otra Fiscalía por incompetencia y de los 26 restantes, no se hizo mención alguna.

Esto quiere decir que del total de las carpetas de investigación iniciadas durante el 2021, sólo en el 29.33 por ciento se ejercitó acción penal, ocupando Veracruz el primer lugar con 122 carpetas, seguido de Oaxaca con 71, Tamaulipas con 43 carpetas y diez detenidos, Estado de México con 36 y Nuevo León con 32.

En las 494 carpetas de investigación en donde se ejercitó acción penal por el delito de tráfico de personas, se identificaron a 13 mil 378 sujetos pasivos, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca, varones y con más de 18 años

Respecto al número de sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales en los delitos de tráfico de personas, la Fiscalía indicó que durante el 2021 recibió 10 sentencias, mayormente en sentido condenatorio, dictadas en el estado de Nuevo León.

Por lo que se refiere al delito de secuestro de personas en contexto de migración internacional, la FGR indicó que durante el 2021 inició 13 carpetas de investigación, de las que ejercitó acción penal en siete, mientras que cinco se encuentran en trámite y una más se remitió a una Fiscalía Estatal por incompetencia.

Las entidades federativas con mayor número de indagatorias judicializadas por el delito de secuestro de personas extranjeras son la Ciudad de México y Tamaulipas.

Las Fiscalías Generales de los Estados informaron que durante el 2021, se iniciaron 33 indagatorias relacionadas con la desaparición y/o secuestro de personas en contexto de migración internacional, en su mayoría, en el Estado de Chihuahua (9), seguida de Tabasco (7) y San Luis Potosí (6), mientras que Tamaulipas reportó dos.

Respecto a las víctimas, se contabilizaron a 87 personas en su mayoría de nacionalidad guatemalteca, de sexo masculino y con más de 18 años y por lo que respecta al número de sentencias, la FGR se reportó en ceros.

Los grupos criminales han convertido el tráfico de migrantes en un negocio lucrativo, en muchos lugares, es incluso más importante que el tráfico de drogas.

Los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que participaron en 746 operativos relacionadas con el tráfico y cuatro más, específicamente vinculadas con la privación ilegal de la libertad de personas extranjeras, logrando el rescate de 9 mil 937 migrantes que fueron víctimas del primer delito y 478 del segundo.

Tan sólo en Tamaulipas rescataron a 425 migrantes, ocupando el primer lugar en el país en el número de migrantes rescatados, seguido de Veracruz con 132 y Tlaxcala donde se reporta el rescate de 113 extranjeros.

Las policías estatales por su parte, participaron en 159 operativos en los que se rescataron a 3 mil 922 personas extranjeras que estaban siendo transportadas de manera ilegal, principalmente en Aguascalientes (397), Puebla (1,049) y Tamaulipas, donde la policía estatal en 22 operativos, rescató a 2 mil 044 personas extranjeras.

Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos cuentan con facultades para promover y proteger los derechos humanos de las personas que radican en cada entidad federativa y tienen competencia para iniciar y emitir recomendaciones a las autoridades estales que hayan cometido alguna violación a los derechos humanos, incluyendo a las personas extranjeras.

Sobre esto, 28 Organismos Locales atendieron la solicitud de información, faltando en este caso las correspondientes a la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, que no lo hicieron.

Sin embargo, a la fecha se tiene conocimiento que se iniciaron 41 quejas relacionadas con el tráfico y secuestro de personas migrantes en ocho diferentes entidades federativas.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón