CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Organismos empresariales advierten que no están dispuestos a aceptar de nuevo restricciones drásticas como cierre de negocios ante nueva ola de contagios COVID, ya que seria mortal para muchos negocios que aun no han podido recuperarse de los dos años anteriores y que apenas están comenzando a reactivarse.

Empresarios se dicen dispuestos acatar todas las disposiciones de las autoridades siempre y cuando no se regrese a la inactividad, con la pandemia se perdieron muchos empleos, se cerró una gran cantidad de negocios, y hubo cuantiosas pérdidas económicas, por eso es que mantienen una estrecha comunicación con autoridades para que las medidas que se tomen sean de prevención, señalando que ellos nunca han dejado de pedir el uso del cubre bocas.

Eduardo Salman Orozco, presidente de CANACO Victoria, dijo que no aceptaran un nuevo cierre de negocios por el COVID, más ahora que un alto porcentaje de la población ya se encuentra vacunada, hasta ahora lo que autoridades dicen es que han crecido los contagios pero que no tomaran acciones drásticas como el cierre de la economía.

Por su parte David Canales, presidente de CANIRAC Victoria, aseguró que más que COVID, lo que ahorita hay son muchos casos, pero de gripe e influenza, y es por el clima frío que ha provocado el aumento de estas enfermedades, dijo que fue una buena decisión de la secretaria de salud el promover el uso del cubre bocas, hacerlo obligatorio en ciertos lugares en donde hay mucho mayor riesgo y opcional en el caso de otros lugares.

En el caso de los restaurantes y servicios con preparación de alimentos y bebidas básicamente se ha mantenido igual en el 90 por ciento, de capacidad seguir con protocolos y donde si es obligatorio el uso del cubre bocas es a todo el personal como meseros, cocineros, barman es algo que no lo hemos dejado de hacer, por normas de higiene se exige a todos los empleados y al púbico se les recomienda usar el cubre bocas, pero no es obligatorio, consideramos que no hay riesgo de que pueda salir de control para restricciones más fuertes.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón