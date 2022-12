Una generación sin jubilación

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La mayoría de quienes integran actualmente la fuerza laboral en el país llegarán a su vejez sin la posibilidad de una jubilación, la “generación afore” recibirá pensiones que no les garantizarán un ingreso que les permita cubrir los gastos básicos y menos aún mantengan su estilo de vida durante la vejez.

Con este panorama, es necesario pensar en un esquema de ahorro para el retiro, porque la jubilación dependerá de la cantidad de dinero que se pueda ahorrar y cumplir con las semanas de cotización requeridas.

Aunque se han popularizado los esquemas de ahorro/seguros de vida, sólo uno de cada cinco jóvenes de esta generación, personas entre 27 y 39 años, considera el ahorro voluntario como un mecanismo para mejorar su pensión.

“La gente busca más protección a través de esquemas de seguros con los que pagas cifras anuales y tienes una suma asegurada, en caso de que tú llegues a faltar, tu familia tiene una suma para echar mano de ello, eso es lo que se vende más ahorita, los ahorros con programas y seguros de vida, porque si no lo ocupas y llegas al término, los recibes con un incremento en plazos de 10, 15 a 20 años”, señaló el agente de Seguros GNP, Eduardo Félix Ramos.

El Inegi reveló que al término del 2021, sólo 32.7 millones de personas de 18 a 70 años tenían una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, cifra que corresponde al 39.1% de dicha población. De estos, el 30.6% de las mujeres y 48.7% de los hombres de 18 a 70 años contaban con una cuenta de ahorro para el retiro o Afore.

El agente señaló que un seguro de vida evoluciona con la persona y les permite contar con protección y construir un ahorro para el retiro, acorde a las posibilidades, además, permite aprovechar incentivos fiscales que ayudan a disminuir el pago de impuestos y maximizar los rendimientos de tu ahorro.

“La gente como nosotros ya no van a tener pensión, el tema de las Afores ha no funcionado, y aquí no vas a tener minusvalías, nunca la empresa no te va a decir que tenías 400 mil pesos en tu ahorro y luego ya no están”, aseguró.

Dijo que los esquemas de ahorro protegen para toda la vida, pero al empezar desde una etapa temprana se garantiza una cifra más alta, si es retirado después de los 60 años, además reciben incentivos fiscales.

“Hay una plusvalía por tu ahorro, los 400 mil pesos que puedas ahorrar van a ser seguros y son esquemas que te protegen toda la vida, la ley del ISR favorece a los usuarios de este tipo de seguros porque después de los 60 años la ley dice que no vas a pagar impuestos, así que ese ahorro que empezaste acumular durante tu juventud, cuando lo recibas libras impuestos”.

Con este esquema, “si ahorras 1 millón de pesos y lo dejas ahí, pagas durante 10 años en 100 mil pesos, al final tienes 1 millón de pesos asegurado, al final tu dinero va creciendo, una persona de 35 años a los 45 puedes dejar de hacer aportaciones y a los 60 los puedes sacar y lo vas a recibir libre de impuestos”.

Sobre los esquemas para el ahorro, señaló que los montos de ahorro dependerá de la capacidad financiera de la persona, y también influyen variables como la edad.

“Depende del bolsillo, depende también de la edad, y puedes empezar con 14 mil pesos anuales, hay clientes que ponen 70 mil pesos ó 50 mil pesos anuales, y es variado. Se puede hacer un plan y los plazos van de 10, 15 ó 20 años, depende del seguro, lo más común son 15 ó 20 años, pero hay otros que son para “edad alcanzada 65 años”, si tú tienes 35 vas a pagar 30 años, depende del plazo va creciendo el monto de ahorro”.

Refirió que además hay posibilidades de ahorrar en moneda extranjera, lo que refleja importantes beneficios.

“También hay la facilidad de ahorrar en dólares y los recibes al tipo de cambio, algunos empezaron a ahorrar cuando estaba el dólar en 12 pesos y mientras más subió el costo fue elevándose. Los que iniciaron en 12 pesos ahora lo reciben de 20 pesos, reciben mucho más dinero, le ganaron mucho más y ahorita están recibiendo 200 mil ó 300 mil dólares para su retiro”.

Actualmente, el grueso de la población que sólo aporta en sus quincenas al esquema de pensión, al llegar a la edad de jubilación, la mayoría podrían recibir 3 mil pesos mensuales, lo que no alcanzaría ni para la renta.

“También sirven para protegerte, porque si llegas a tener un accidente y sufrir una invalidez, tú estás asegurado, es importante pensar en estos esquemas más allá de los esquemas de seguros médicos, todos son importantes, lo principal es estar asegurado, tenemos muchas historias de gente que por Covid sumó cuentas ese millones de pesos y solamente pagó una parte pequeña porque estaban asegurados”.

Félix Ramos refirió que cuando se recibe el monto ahorrado, la persona lo puede invertir en comprar una casa para rentar o abrir un negocio, incluso para viajar sin limitaciones.

“Hay mucha gente que lo invierte para que le siga dando rendimientos, la inversión es una forma de tener un ingreso extra en su etapa de la adultez madura”, puntualizó.

Por Omar Reyes

Expreso-La Razón