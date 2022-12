Frases para felicitar a tus seres queridos en Año Nuevo

MÉXICO. – Falta muy poco para dejar atrás este 2022, por lo que sí ya estás pensando en cómo festejarás, dónde pasarás esta fecha tan especial y cómo expresarás tus mejores deseos para este Año Nuevo 2023, estas frases para felicitar a tus seres queridos te serán de gran ayuda.

La llegada de un nuevo año siempre llena de ilusiones y emoción, la confianza en lograr tus metas aumenta, lo cual te da impulso para ir por todo lo que anhelas. Las frases son una manera de inspirar para esperar lo mejor del 2023.

Frases para felicitar en Año Nuevo 2023

Cuando inicia un nuevo año no sólo esperas que te vaya bien a ti, sino también a toda tu familia y seres queridos. Con estas frases para felicitar en Año Nuevo expresarás tus mejores deseos.

-Quiero verte conseguir todo lo que te propones. ¡Feliz Año Nuevo!

-Para que esperar 365 días del año si podemos cambiar hoy, si podemos cada día ser una mejor versión de nosotros mismos.

-Que este nuevo año que viene, no te falten las risas y las sonrisas. El amor y el cariño, y que siempre sepas que sin importar qué, ahí voy a estar para ofrecerte un consejo y abrazo sincero. Te quiero.

-Gracias por permitirme haber caminado a tu lado este año, qué emoción seguirlo haciendo.

-No tengo palabras para decirte lo que significas para mí, espero que nos queden muchos años por compartir y muchas promesas por cumplir.

-Gracias por ser mi acompañante, mi compañera/o de vida. Gracias por quedarte y por permitirme compartir esta vida a tu lado.

-Te deseo lo mejor hoy y siempre. Que este 2023 te llene de bendiciones, prometo ayudarte a conseguir tus sueños.

-No me hubiera gustado compartir este año con nadie más que contigo. ¡Feliz Año Nuevo!

-Me emociona lo que el siguiente año tiene para nosotros; me emociona saber que vamos a hacerlo juntos.

-Muchas gracias por siempre estar, en las buenas y en las malas. Gracias por 365 días de cariño, por tantos días de consejos, de abrazos, por tantas noches sin dormir. Por tantas risas. Siempre te voy a desear lo mejor, lo mereces.

-Ojalá pudiera regalarte el mundo entero, porque lo mereces. No me alcanzan las palabras para decirte cuánto te quiero y cuánto agradezco haber compartido este año contigo.

-Este nuevo año espero que la vida te sorprenda y te dejes sorprender.

-¡Feliz Año Nuevo! Que te sobren las alegrías y el cariño. Que siempre el amor sea más fuerte que el miedo.

-Estoy segura/o que vas a lograr todo lo que te propongas. Te admiro y quiero mucho. ¡Qué emoción verte conseguir tus sueños!

-Qué el año que viene esté lleno de bendiciones, prosperidad, cariño y esperanza. Brindemos por un buen 2023.

Que este Año Nuevo esté lleno de luz, de alegría y de buenas experiencias.

-No dejes de vivir la vida con la pasión que solo tú sabes, ¡feliz Año Nuevo!

Espero que la vida te siga sonriendo día a día y que este nuevo año esté lleno de bendiciones y sorpresas.

-Un año más que viene, y otro que se va, dejando muchos recuerdos inolvidables. – ¡Hagamos de este año, otro inolvidable!

Espero que este nuevo año esté lleno de retos y aprendizajes que te ayuden a crecer.

/Un nuevo año siempre es una nueva oportunidad de proponerte nuevas metas y retos. Espero que este año sea muy enriquecedor para ti.

-¡Qué emoción un nuevo año a tu lado! No me gustaría que fuera de otra manera.

-Deseo en este año para ti, que cada día sea mejor que el anterior.

-Quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que quieras, hagamos de este año una aventura como ninguna. ¡Feliz Año Nuevo!

-Que este nuevo año cumplas todo lo que te propongas y enfrentes todas las adversidades con una sonrisa y con la convicción única tuya.

Frases inspiradoras para Año Nuevo 2023

A veces la inspiración te da un pequeño empujoncito para ir por todas las metas que te propones. Estas frases inspiradoras de autores famosos te ayudarán a motivarte o motivar a algún ser querido.

“Nada está nunca acabado. Basta un poco de felicidad para que todo vuelva a empezar”. Émile Zola.

“¿Quién ha dicho que la vida es un sueño? La vida es un juego”. Gabriele D’annunzio.

“La alegría más grande es la inesperada”. Sófocles.

“La historia es un incesante volver a empezar”. Tucídides.

“El que sube una escalera debe empezar por el primer peldaño”. Walter Scott.

“La esperanza sonríe desde el umbral del año que viene, susurrando: Serás más Feliz”. Alfred Tennyson.

“Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma”. Albert Schweitzer.

“Si comienza uno con certezas, terminará con dudas; mas si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas”. Sir Francis Bacon.

“Los deseos de nuestra vida forman una cadena, cuyos eslabones son las esperanzas”. Séneca.

“Comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho”. Sócrates.

“Todo comienzo tiene su encanto”. Goethe.

“El principio es la mitad del todo”. Pitágoras de Samos.

“Advertir la vida mientras se vive, alcanzar a vislumbrar su implacable grandeza, disfrutar del tiempo y de las personas que lo habitan, celebrar la vida y el sueño de vivir, ese es su arte”. Doménico Cieri Estrada.

“Es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad”. Sir Francis Bacon.

“No es hasta que nos damos cuenta de que significamos algo para los demás que no sentimos que hay un objetivo o propósito en nuestra existencia”. Stefan Zweig.

“No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo”. Jane Austen.

“A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo objetivo, uno olvida todo y se dispone a no ser fiel más que a su propia sinceridad”. Gerardo Diego.

“Disfruta de las pequeñas cosas, porque tal vez un día mires atrás y te des cuenta de que eran las grandes”. Robert Brault.

El inicio de un nuevo año es muy emocionante comparte el entusiasmo por la llegada de este 2023 con estas frases.

CON INFORMACIÓN DE LA-LISTA