Luis Miguel reaparece muy delgado y preocupa a fans; esto dijo de su peso

Uno de los cantantes hispanohablantes más exitosos en la historia a nivel mundial es Luis Miguel, quien a pesar de no ser nacido mexicano, él siempre se sintió como uno, algo que fue abrazado por el público en tierra azteca, pues posicionaron a “Luismi” como uno de los ídolos más grandes que ha visto crecer este país, el cual además de triunfar a nivel nacional también trascendió las barreras y se colocó en la cima de la industria a escala internacional.

El éxito de “El Sol” ha sido tan grande que incluso se creó una producción audiovisual para que sus fans y público en general pudieran ver de manera cercana cómo ha sido su vida desde el inicio. Vale la pena mencionar que fue a través de la bioserie de “Micky” que los seguidores del cantante lo pudieron observar en su lado más íntimo, pero también el más comprometedor, pues en “Luis Miguel: La serie” salieron a la luz diversos de sus éxitos, así como fracasos desde 1990 hasta los años 2000.

Ante este panorama, resulta fácil comprender cómo es que tras el furor de la serie, el nombre de Luis Miguel se ha reavivado, esto principalmente a través de redes sociales, en donde ahora ha desatado furor la publicación de una fotografía del artista que ha desatado controversia y preocupación entre sus fans, el motivo deriva del aspecto físico de “El Sol”.

A través de una instantánea se logra ver al intérprete de “La bikina”, “Culpable o no”, “La chica del bikini azul”, “O tú o ninguna” y “La incondicional” con una baja considerable de peso, esto ha sido ligado con el estado de salud del cantante.

El artista se habría sometido a un plan alimenticio estricto, en el cual perdió cerca de 20 kilos, esto luego de diversas polémicas que señalaban el sobrepeso del cantante hace un par de años atrás, esto presuntamente derivado del complicado ritmo de vida que llevaba, en el cual pasaba hasta 36 horas sin consumir ningún alimento, lo cual es dañino para cualquier persona.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe”, confesó el cantante durante una conversación en el programa español “El Hormiguero”, mismo en el cual se sinceró y decidió hablar sobre la difícil situación que lo llevó a someterse a un plan de salud para bajar los kilos de más. Al momento el artista no se ha expresado respecto a la reciente imagen difundida en redes sociales, en la cual se le aprecia con una baja considerable de peso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO