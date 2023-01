Amiga de Clara Chía habla sobre el estado anímico de la novia de Piqué

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se transformaron en los protagonistas de una nueva historia de amor y también de la canción del momento “BZRP Music Sessions 53”. Es el que el hit, creado por la cantante Shakira, no repara en las consecuencias y se trata de un ataque directo hacia ambos.

El ex futbolista del Barcelona fue el principal blanco donde la barranquillera apuntó sus dardos. Todos parecen haber dado en el objetivo, pues el dueño de Kosmos no tardó en responderle de manera irónica al mostrarse conduciendo un automóvil Twingo y luciendo relojes de la marca Casio.

Clara Chía Martí también recibió lo suyo. La “tercera en discordia” fue aludida directamente en “BZRP Music Sessions 53” y en especial en la línea que indica “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”. La artillería pesada de Shakira no solo se viralizó y conquistó los rankings musicales del mundo entero, sino que despertó a las masas que se expresaron a favor y en contra de la producción realizada

Mientras, la nueva novia de Gerard Piqué se mantiene alejada de los paparazis y su refugio lo encontró en la casa de sus padres. Los rumores indican que prácticamente no sale y que las pocas veces que se animó a hacerlo padeció humillaciones de quienes la reconocieron y le recordaron el tema de la ex de su pareja.

Una amiga de Clara Chía Martí rompió el silencio

El portal “Vanitatis” fue el encargado de ofrecer detalles de una entrevista con una amiga de Clara Chía Martí. La joven fue consultada por el estado anímico de la novia de Gerard Piqué y esta indicó que Clara se encuentra completamente calma. “Clara está tranquila, está muy bien, sigue con su vida cotidiana, hace sus cosas, trabaja, lleva una vida normal, como siempre”, remarcó la fuente y despejó algunas dudas.

