Roberto Palazuelos asegura que a Andrés García le “lavaron el coco”

Aunque sostuvieron una relación de años, tan cercana como la de padre e hijo, ahora Andrés García y Roberto Palazuelos se encuentran distanciados. Ahora, después de varios meses de no tocar el tema, el “Diamante Negro” por fin rompió el silencio para hablar sobre la situación que ambos atraviesan, así como las razones que provocaron que rompieran toda relación.

En entrevista para varios medios de comunicación, el actor aclaró que el tema con el ex galán de cine y televisión ya no le interesa debido a que quedó en el pasado. En este caso, le pidió a la prensa rosa que por respeto ya no aborden la situación y dejar “que se vaya en paz y ya no con tanto chisme”. De igual manera, explicó que le llenaron la cabeza de ideas que provocaron que se molestara con él y hasta lo retara a enfrentarse a balazos.

“Ya dirá Dios. Ahí hay cosas muy complejas. A él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije y que le lavaron el coco por alguna razón”, explicó Roberto Palazuelos, quien además admitió que le gustaría estar a lado de Andrés García en sus últimos momentos de vida, pues le gustaría aclarar la cosas antes de que se despidan de manera definitiva. “Claro que me gustaría, que no se vaya sin que él y yo hablemos. No sé como ande de salud y de más, pero qué les puedo decir”, mencionó.

Roberto Palazuelos le envía afectuoso mensaje a Andrés García

Dejando la molestia de lado, Roberto Palazuelos le pidió a los medios que le hicieran llegar un mensaje a Andrés García, a quien estima como a un padre: “Le puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien, a lo mejor quien sabe para qué cuestión. Eso ya lo veremos cuando las cosas pasen, pero yo le deseo lo mejor.

De igual manera, le envió un mensaje indirecto a la esposa del actor, Margarita 5, que cuide su imagen, pues es una “leyenda de México” que está en lo alto del pensamiento de sus fans. “Le pido a quien esté a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado y demás… ahora, todos nos vamos y yo estoy seguro que nos encontramos en otros planos. Todo mi amor, no nada más mío sino de mi familia”, dijo antes de despedirse.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO