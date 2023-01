CECOTUR descarta Interponer Amparos Contra Ley Antitabaco

El CECOTUR no interpondrá amparos contra la ley antitabaco, pero apoyarán a cualquier socio que desee presentarlo, señaló su dirigente, Ramón Gómez Narváez.

Reconoció que se trata de un proceso algo complicado para quien trate de interponer ese recurso.

Caso contrario ocurre con la Canaco que en días pasados reveló que preparaban más de 100 amparos contra esa ley.

“Como CECOTUR no apoyaremos al que decida llevar a cabo un amparo, asesorándolo también jurídicamente, con abogados amigos, conocidos que les digan cual es el procedimiento para presentar un amparo y qué posibilidades tienen de ganarlo”, aseguró.

“Porque esa es otra, pongo el amparo, me dan una suspensión provisional pero la definitiva no me la dan”, mencionó.

Admitió que el amparo es una opción que tienen algunos comerciantes que se ven muy afectados en sus ventas como estanquillos, misceláneas, tiendas de conveniencia y demás.

Benigno Solís/La Razón