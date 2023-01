Reza sacerdote para que llueva

Un acto de fe y amor por el campo es el que año con año realiza el padre Enrique Torres Padrón, al visitar los campos de siembra ubicados en Matamoros Tamaulipas con el objetivo de orar por la siembra y cosecha, pidiendo al Señor por la buena lluvia la cual beneficiará al campo afectado ante las fuertes sequías de los últimos años.

Entrevistado vía telefónica por Expreso- La Razón el párroco de la Iglesia del Espíritu Santo de la colonia Tecnológico en este municipio fronterizo nos compartió que esta oración la lleva a cabo desde hace tiempo, y ésta surge luego de realizar su misión por más de once años en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el ejido San Germán Tamaulipas en donde conoció de cerca las bondades así como las necesidades que se viven en el campo.

“Yo soy un hombre de campo, me tocó vivir mi misión en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el ejido San Germán por poco más de once años y es de ahí, que creo me nace este amor por la tierra y sus maravillosas bondades”, manifestó el párroco.

Por Patricia Martínez