¿Elizabeth Álvarez corrió a Jorge Salinas de la casa por infiel?

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Salinas ha estado envuelto en polémica luego de que fuera captado en una situación comprometedora con su nutrióloga y se especulara que entre ellos hay más que una relación de médico-paciente.

En la presentación de la novela ‘Perdona nuestros pecados’, el galán de la televisión mexicana fue cuestionado sobre el tema y respondió que se hace responsable de sus actos

Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias también”

Pese a que la nutrióloga confirmó que sí hubo besos con el actor, Salinas dijo que la relación fue solamente profesional.

La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio. No he tenido contacto con la doctora Guerrero. Creo que fue desde esa vez”

Ante los rumores que circularon donde se mencionaba que su esposa Elizabeth Álvarez lo corrió de la casa, Salinas también quiso aclarar el tema y mencionó que “no me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa”.

En días pasado, el periodista Luis Magaña fue quien dio a conocer que Salinas y Álvarez ya no vivían juntos.

Según me contaron hoy, Elizabeth lo corrió de la casa. No puedo decir quién me lo dijo, pero quien me lo dijo, lo sabe. Es alguien muy cercano a Jorge, con quien Jorge vivió mucho tiempo. Son amigos de toda la vida y según me dicen, él se entera porque Jorge le pidió posada a un amigo en común. A esa tercera persona yo le mandé un mensaje y le dije: ‘¿qué tienes visitas en la casa?’ y me escribió ‘no mames, ¿cómo supiste?'”, indicó el reportero en el programa de YouTube ‘De Historia en Historia’.

Sin embargo, Jorge Salinas rechazó el rumor y afirmó que sigue con su familia.

No sé quién te lo haya informado, pero sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia y eso es todo lo que tengo que decirles”

Con información de Excélsior.