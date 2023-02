Aislinn Derbez revela que perdió un bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez abrió su corazón y recordó uno de los episodios más dolorosos en su vida, que fue la pérdida de un segundo bebé que esperaba con su expareja, Mauricio Ochmann.

Durante un nuevo epidosio de su podcast, ‘La Magia del Caos’ habló con la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez. Ahí confesó el duro momento.

“Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida y no lo decimos. Es la primera vez que lo digo en este podcast… a muchísimas personas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo”.

Comentó que este proceso es muy doloroso y que pocas veces se habla del duelo de personas que sufren de aborto o que incluso pierden a sus bebés recién nacidos.

“Me pasó antes de los tres meses. A pesar de que fue en esa etapa tan temprana se siente muy feo, duele mucho y como que dices: ‘Algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?'”.

Recuerdo que el día de mi parto fue el mejor día de mi vida y a la vez el más duro y doloroso. Lo último que hubiera pensado es que estaría 36 hrs en labor de parto (en mi caso las contracciones no tenían descanso????) y menos que fuera exactamente opuesto a lo que planeamos por meses! Y nada ni nadie puede prepararte para la montaña rusa que viene después.

Creo que todas tenemos historias inesperadas que no nos atrevemos a hablar abiertamente sobre nuestros partos y maternidad.

Para mi no hay nada más importante en este mundo que ser el mejor ejemplo que mi hija pueda tener, por eso desde entonces mi salud mental se convirtió en mi principal prioridad y a la vez fue lo que más trabajo me costó ese primer año… no dormir más de 3 hrs seguidas por un año entero, las complicaciones hormonales, entre muchas otras cosas, pueden llegar a sentirse insoportables.

En ese entonces me hubiera encantado tener un espacio con otras madres para compartir todo lo que estaba sintiendo en esas primeras semanas y meses de ser madre y poder saber cómo es que lo vivían otras madres también.

Me siento muy honrada de ayudar a lanzar la aplicación @peanut_latam para que todas las mujeres tengan un espacio seguro para reunirse, hacer preguntas y compartir las verdades no dichas sobre la maternidad. Hay tantos capítulos del embarazo y la maternidad que están envueltos en el silencio. Pero cuanto más hablemos de nuestras experiencias, menos nos aislaremos.

Si eres madre, futura madre o estás intentando tener un bebé, te animo a que descargues la aplicación Peanut. No estás sola. #JuntasconPeanut

Aislinn Derbez, de 36 años, comentó que el episodio lo vivió después de que tuvo a su hija Kailani, quien actualmente tiene 4 años, y mientras estaba con su expareja, Mauricio Ochmann.

https://www.instagram.com/p/CkL00nuumhg/?igshid=NDk5N2NlZjQ=

“A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo después de que la tuve y pasó esta situación y fue doloroso porque te haces una ilusión aunque sea por poquitito tiempo”.

Comentó que el proceso fue muy fuerte porque comenzó a cuestionar su capacidad para ser madre o si en algún momento futuro iba a poder embarazarse. Además de que no podía hablar del tema hasta que alcanzó a comprenderlo.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron un matrimonio de cuatro años luego de que en 2015 se conocieron en el rodaje de la cinta ‘A la Mala’. Su separación se dio en 2019, cuando ya había nacido su hija, Kailani.

