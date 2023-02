Exigen madres destitución de directora de primaria

Madres de familia de la primaria “Ricardo Flores Magón” exigieron la destitución de la directora del plantel a quien acusan de una serie de irregularidades.

Las inconformes realizaron una protesta en la entrada de la escuela, la mañana del jueves.

Acusaron a Nancy Cervantes Rodríguez de ejercer maltrato sicológico en contra de los alumnos y de rechazar las mejoras que propone la Asociación de Padres de Familia a favor de la institución educativa.

Yazmín, madre de familia, precisó que tras la salida de una maestra del plantel, un día la directora se quedó al frente del grupo donde impartía clases esa profesora.

A los estudiantes, les preguntó si la educadora había hablado mal de ella alguna vez y en caso de ser así se lo dijeran, lo cual afectó a varios alumnos. Uno de los alumnos le confirmó que la maestra había hablado mal de Cervantes Rodríguez a lo cual les dijo que tenían que apoyar las palabras de su compañero.

“Mi hijo no quería venir repentinamente a la escuela, fue en el primer mes que volvieron al ciclo escolar, cuando le dije que ya no iban a tener la misma maestra empezó a poner conductas de nerviosismo, de no querer venir a la escuela, que le dolía el estómago”, mencionó.

“Estamos pidiendo el cambio de la directora, nosotros ya no queremos trabajar con ella porque nos limita demasiado en los planes que tenemos para mejoras de la escuela, somos la Asociación de padres de familia que representamos a los 245 alumnos que se encuentran aquí, hemos presentado propuestas para mejorar los baños que no tienen puertas, tienen problemas de drenaje, no tienen buena iluminación y nos frena con las propuestas, nos dice que nos esperemos, que mejor hay qur pintar las canchas”, detalló.

Dio a conocer que llevaron un escrito a la supervisión escolar donde les dijeron que revisarían lo que reportaban en el mismo pero admitieron que no fueron escuchadas por esa autoridad.

Comentó también que la directora les exige el manejo personal de los recursos económicos que se aportan.

“Les hizo la venta de un gafete a los padres de familia para los menores con un costo de 40 pesos que ella recibió en manos propias, servicio al que tienen derecho los niños al ser alumnos del plantel, es momento en el que mesa directiva no ha recibido cuentas de ese ingreso”, aseguró.

Benigno Solís/La Razón