Maestro enseña canción a sus alumnos para prevenir abuso infantil

Prevenir el abuso sexual contra los menores de edad es una tarea que implica mucha responsabilidad, desde padres de familia, especialistas, psicólogos, maestros y autoridades, sin embargo, ayudar a entender a los niños a cuidar su cuerpo puede ser más fácil de lo que se cree.

Y es que, a base de juegos y canciones, un profesor en Jalisco enseña a sus pequeños alumnos cómo protegerse del abuso y a decir “no”, en caso de que un adulto intente acercarse a ellos con malas intenciones.

Fue en TikTok donde este maestro mostró un video donde enseña a sus alumnos con una canción cómo prevenir el abuso infantil y cuidar su cuerpo mientras da clases en una escuela de Guadalajara.

En el clip, se observa al docente utilizar una canción como método de enseñanza para que los estudiantes sepan qué hacer si alguien quiere tocarlos indebidamente.

Además, en la letra se enfatiza que, si alguien pretende tocarlos, aunque sea un conocido, y ellos se sienten incómodos, deben decirle fuertemente que no, además de contar lo que ocurrió.

Las estrofas también indican que, si una persona se acerca a ellos con intención de tocarlos haciéndoles regalos o amenazándolos, también deben negarse y no sentir miedo.

“Si alguien se me acerca y me quiera tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo NO, fuerte digo NO! Yo sé cuidar mi cuerpo”, dice la letra.

La publicación se hizo viral y ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones, casi medio millón de “likes” y más de 10 mil comentarios, en donde los internautas reconocer el trabajo de este profesor para ayudar a los pequeños a estar más protegidos.

Hubo internautas que mencionaron que el plan educativo debería tener este tipo de canciones en las escuelas, y otros que lamentaron que hoy en día fuera necesario enseñar este tipo de canciones a los menores para evitar ser víctimas de abusos.

“Esas canciones deberían estar en el plan educativo de todos los centros estudiantiles”, “Mi niña interior lloro mucho escuchando la canción. Gracias por proteger las infancias”, “Te felicito por tu forma de enseñarles a los niños a cuidarse como interactivas con ellos”, “Esta canción debe ser un himno que joya de video”, fueron algunos.

