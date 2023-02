Acusan a Karla Panini y Adrián Marcelo de gordofobia

El creador de contenido Adrián Marcelo volvió a causar polémica después de arremeter contra las mujeres con sobrepeso en el canal de Youtube ‘Mal Influencers’, junto a Karla Panini. Por lo cual, muchos usuarios lo acusaron de gordofóbico.

Adrián Marcelo fue invitado especial en el canal de Youtube que tiene Karla Panini, donde comenzaron a hablar de los fanáticos que piden fotos a las celebridades de internet. Sin embargo, el creador de contenido hizo comentarios en contra de las mujeres con sobrepeso que se acercan a él.

“Me siento con la libertad de mandar a la ver… a una gorda que se me acerca y la neta lo haría contento”, dijo Adrian Marcelo.

Ante los comentarios Karla Panini comenzó a reír, pero intentó explicar a Adrián Marcelo que hoy en día no está permitido hacer comentarios negativos contra las personas con sobrepeso. Incluso, buscan promover el amor propio, pero el conductor de televisión no cambió de opinión.

“No, pero las gordas están mal, Karla. La neta. Si algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal […] por salud. Porque ahora salen en revistas y posando y de que talla extra. No, no, no. No hiciste nada para merecer una portada, gorda. ¿Cuál es el mérito de comer sin parar? O sea, no hay disciplina. ¡No a las gordas!”, dijo.

Más adelante, tanto Karla Panini como los demás conductores del canal ‘Mal Influencers’ se sorprendieron de cómo Adrián Marcelo se expresa en medios sin temor a la cancelación. Ante esto, el creador de contenido en internet explicó la situación.

“La cancelación no es más que te corran de tu trabajo porque que la gente te cancele, me vale ver… O sea, eso sí me vale ver… Cómo me vas a cancelar tú que eres un pobre diablo […] Y se trata de capitalizar esa atención, ¿no?”, dijo.

Internautas acusan de gordofobia a Adrián Marcelo

Ante los comentarios de Adrián Marcelo referentes a las mujeres con sobrepeso, los internautas reaccionaron y lo acusaron de gordofóbico, ya que las personas que tienen esta condición física luchan con los prejuicios sociales.

“Que triste ver, como se expresan de las personas con sobrepeso […] Llevo años luchando con eso y no es solo por comer. Neta, no es hate, pero que triste ver este tipo de palabras de las personas que te gustan. Con cancelarlo no cambia nada. Espero piensen más en cómo se expresan”, comentó una usuaria en el video.

Por otra parte, un usuario defendió a Adrián Marcelo de las acusaciones de gordofobia en el canal de Karla Panini, pues según él, los comentarios de la celebridad de internet no están fuera de la realidad, con respecto a temas de salud.

“Mira, yo estoy gordo y no estoy llorando o quejándome, ya que es la ‘perra’ realidad. En vez de cancelar a estas personas diciendo lo que es, estoy haciendo un cambio físico para sentirme bien conmigo mismo y no arriesgar mi salud. Yo engordé por depresión, ansiedad y soledad, pero ya estoy arreglando eso. Simple y sencillo, la obesidad no es buena”, declaró.

