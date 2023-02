Investiga la SOP obras de mala calidad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado abrió una investigación por el gasto en obras de mala calidad que han sido detectadas.

Hasta la fecha se han encontrado diez contratos, principalmente de drenaje y edificaciones de distintos tipos en varios municipios, cuyos trabajos han arrojado malos resultados.

En un caso particular ya se está llevando a cabo un proceso de auditoría formal.

Pedro Cepeda Anaya, titular de la dependencia, destacó que a cuatro meses del inicio de la administración encabezada por Américo Villarreal Guerra la obra pública está caminando, se están aplicando los recursos ya programados del año pasado y muchas de las acciones que se han realizado son de pavimentos en la gran mayoría de los municipios.

“Muchas de las calles que están siendo pavimentadas en Ciudad Victoria por ejemplo son de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, nada más que estamos en veda electoral, por eso los anuncios de obras se están posponiendo y de hecho en todo el estado traemos obra, se sigue trabajando en los proyectos que ya se tenían y para lo cual había recursos etiquetados”, precisó.

Sobre los contratos de obra que no se habría ejecutado, el funcionario estatal dijo que se investigaron varios contratos de obras “que nos habían dicho, pero no salió cierto, hasta ahora no hemos encontrado obras fantasmas, pero seguimos investigando eso no caduca, conforme vayan apareciendo cosas, se van investigando para determinar si se hicieron bien o no las cosas”.

“Lo que sí es que estamos investigando son las obras de mala calidad, a la fecha se han detectado un total de 10 obras, de las cuales hay una que se esta auditando y en las otras se está trabajando, eso hay que hacerlo bien detallado, se trata de obras de drenaje y edificación, y el problema se ha presentado en todo el estado, no en un municipio en específico, la revisión que se hace a la obra pública continua para efecto de corregir las fallas que se detecten en forma inmediata”.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón