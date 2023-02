Eduin Caz habla sobre las especulaciones de su separación con Daisy Anahy

Eduin Caz tiene roto el corazón y está haciendo lo posible por regresar con Daisy Anahy, así lo dejó claro en un video que recién subió a su cuenta oficial en Instagram en el que habla de lo que pasó durante la entrega de Premios lo Nuestro 2023 en la que dedicó los seis galardones de Grupo Firme para su “exesposa”.

Ahora el vocalista de la banda más famosa de México dijo que está luchando por regresar con quien es el amor de su vida, tal y como lo declaró esa noche, también aseguró que la decisión fue de Daisy Anahy y que siempre va querer profundamente a quien además es la madre de sus dos hijos y una más que viene en camino.

“Me voy levantando, como me dan risa las páginas de chismes, puras pendejadas dicen, si yo dediqué esos premios es porque ando haciendo mi luchita, son un logro especial para mí, yo se los dediqué y yo le dije ‘siempre te voy a amar chiquita’, pues sí ahuevo, que te puedo decir, pues me dejaron y ando haciendo mi lucha”, dijo de primera instancia el grupero.

Pero no fue lo único que mencionó el intérprete de “El amor no fue pa´mí” y “Ya supérame”, la estrella cuestionó a sus fanáticos sobre si le gustaría que les dedicaran un logro de esa magnitud y que recordaran a la persona especial en una noche de tanto éxito. “Mi amor esto es para ti, fuiste un pilar mío y yo se lo dejé ir, me vale verga la fama”, dijo Eduin Caz, ya que además hay rumores en los que de dice que solo lo hizo para ganar publicidad.

¿Cuál fue la declaración de Eduin Caz?

La celebridad estuvo con sus compañeros de Grupo Firme después de la ceremonia y hablaron sobre lo importante que es para ellos el apoyo de la gente, ahí Eduin Caz agregó que el éxito que hoy goza es gracias a una persona muy importante en su vida y la nombró su “exesposa”, de inmediato las redes sociales se revolucionaron con esta declaración, pue se desconocía que estaba separado de Daisy Anahy.

“Estos premios, la verdad si se los quisiera dedicar a mi exesposa, la verdad sí ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, estos premios también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!”, dijo el Grupero y fue lo que causó revuelo.

Eduin Caz se divorcia o sólo es publicidad? pic.twitter.com/KANNDwgM7K — Lo + viral (@VideosVirales69) February 24, 2023

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO