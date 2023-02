Alza en vivienda no frena ventas

Durante el último año el costo de la vivienda tuvo un aumento promedio nacional de un 10.1% solamente por el aumento en los costos de materiales, sin embargo es uno de los sectores económicos que no ha pasado desde el inicio de la pandemia.

Este panorama positivo se prevé continúe durante el 2023, señaló la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios (AMPI) Sección Tampico, Verónica González Acosta.

“Estamos en un crecimiento es muy buen año para este sector inmobiliario y, como lo hemos dicho nosotros, gracias a Dios aún con la pandemia no fuimos afectados, porque la gente continuó trabajando y nosotros fuimos una prueba de que movimos un poco la economía en nuestro municipio”.

Tras concretarse el relevo en la Mesa Directiva de la AMPI Sección Tampico, González Acosta dijo que a raíz de la pandemia, mucha gente buscó concretar el proyecto de tener casa propia.

“La mayoría se preocupó para tener una vivienda, había mucha gente que tenía el crédito de vivienda y esto fue a raíz de la pandemia, todo el mundo se preocupó por ya tener un hogar propio, teníamos la preocupación de que no sabías qué te iba pasar, si ibas a fallecer o no, y la gente se empezó a preocupar y a solicitar todos los créditos que tenía, para nosotros se habló con el Gobierno Federal y ninguna dependencia de nuestro giro cerró y eso no servía para seguir produciendo”.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) publicó el estudio “Principales variaciones en el precio de los insumos y su impacto en las obras”, refiere que en 2022, la inflación de la industria de la construcción aumentó un 8.6%.

“Todos los materiales de construcción están muy caros y sí ha aumentado el costo de la vivienda 4% y la verdad si está algo complicado ahorita ya la gente entiende que todo aumentó”, señaló.

Aseguró que de “forma extraoficial entre todos mis colegas siempre hemos dicho que fue uno de los mejores años, si nos ha estado impactando, pero como ha sido todo en conjunto los aumentos, eso ha servido para que poco a poco se vaya dando el aumento y sea gradual”.

En el desglose de los incrementos de los principales insumos para la construcción de vivienda, de acuerdo con datos del Inegi los impermeabilizantes aumentaron un 22 por ciento; el cemento se incrementó un 18.1 por ciento; la pintura aumentó 15.3 por ciento y el pegazulejo se incrementó 12.7 por ciento, y son los que reflejaron un mayor incremento en su costo.

Considerando impuestos y costo de mano de obra para la instalación, los aumento para la cal se dio en un 22.4 por ciento; para pinturas un 20.5 por ciento; mientras que para impermeabilizantes fue de 18.7 por ciento y en el cemento fue 18.4 por ciento.

Aún con esta perspectiva, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios aseguró que no se ha frenado la venta ni la construcción de viviendas.

“Siempre es un buen momento para adquirir vivienda, tenemos mucho en venta, tenemos muchos constructores haciendo sinergia con nosotros y tenemos mucho producto que ofrecer”, puntualizó.

La perspectiva para 2023, de acuerdo con los analistas en el país, el sector inmobiliario podría tener un mayor crecimiento, ya que las viviendas representan entre el 30 y 40% de importancia en el balance de ingresos y estas se consideran bienes de consumo de primera necesidad y de alta relevancia que permiten ajustar el resto de los bienes y servicios.

POR OMAR REYES