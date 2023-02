Alfredo Adame felicita a Erik Rubín por “deshacerse de ese cáncer” refiriéndose a Andrea Legarreta

Alfredo Adame es una de las figuras más polémicas en el mundo del espectáculo debido a los constantes pleitos que ha protagonizado y las explosivas declaraciones contra otros famosos, como la más reciente en la que de nuevo se lanza contra Andrea Legarreta y felicita a Erik Rubín por el fin de su matrimonio y “deshacerse de un cáncer”, refiriéndose a la conductora.

Hace algunos días la pareja causó gran alboroto en redes sociales al dar a conocer su separación luego de 22 años de matrimonio. Con un emotivo mensaje puntualizaron en que aún existe una relación cordial entre ellos: “Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas”.

En medio de la controversia las muestras de afecto no se hicieron esperar y tanto fanáticos como otras celebridades les hicieron saber su apoyo; sin embargo, esto no sucedió con Alfredo Adame ya que se lanzó con quien fuera su compañera de cámara y aseguró no sentirse conmovido por su separación, incluso felicitó al ex Timbiriche por haberse “deshecho” de un cáncer”, haciendo referencia a Legarreta.

“Y ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera, ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve (…) A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer, lo felicito”, dijo Alfredo Adame en un encuentro con los medios de comunicación retomado por el programa “Hoy Día”.

Pleito de Alfredo Adame y Andrea Legarreta

Aunque el actor de “Por amar sin ley” sostiene más de un pleito con algunos famosos, es el que tiene con Andrea Legarreta uno de los más conocidos en la farándula debido al tiempo que compartieron en pantalla durante su participación en el matutino “Hoy” y los años que ha transcurrido desde entonces durante los que ha intensificado la problemática.

En más de una ocasión se mencionó que la relación entre los conductores no era buena, pero todo explotó durante un sketch en el que tenían que realizar el papel de un taxista y una pasajera que discutían. En aquel momento Adame le gritó a su compañera en medio de la supuesta pelea “quítate, perr*” y la molestia de Legarreta fue evidente.

Años después, en una entrevista retomada por “Todo para la mujer” el actor señaló a Legarreta de ser la responsable de su salida del matutino y la acusó de haberle sido infiel a su ahora expareja, Erik Rubín: “Por ella se han cambiado a los productores y al elenco; le hace la vida imposible a todas las conductoras y conductores que llegan y que no son de su completo agrado, como Ernesto Laguardia y Érika Buenfil, por ella terminaron sacándolos al poco tiempo; sólo deja que se queden los que le caen bien”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO