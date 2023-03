Santa Fe Klan involucrado en presunta agresión a dos jóvenes en Guadalajara

En un nuevo escándalo está el rapero Santa Fe Klan ya que presuntamente es el agresor de una mujer y un hombre que se encontraban al igual que él en la plaza comercial Andares en Guadalajara Jalisco, esto según información del periodista, Gustavo Adolfo Infante quien reveló algunos detalles en un video.

Una de las cosas que aseguró el conductor es que las víctimas iniciarán cargos en contra del artista de 23 años y originario de Guanajuato, Adolfo Infante también dijo que las personas estarán emprendiendo acciones legales porque no solo fueron agresiones físicas, sino también verbales, ya que explica que pertenecen a la comunidad LGBTQ+ y Santa Fe fue irrespetuoso con ellos.

“Santa Fe Klan se ‘traqueó’ a una persona y la lastimó en Guadalajara, (…) Al rapero mexicano, Santa Fe Klan, lo están acusando que de jueves para viernes, en la Plaza Andares de Guadalajara, golpeó a un cuate y dicen que homofóbicamente y agresiones verbales”, dice el periodista.

Gustavo Adolfo Infante añadió que hasta el momento se desconoce quienes son las víctimas y que no son fanáticos del intérprete de “Debo entender”, “Separaos”, “Te iré a buscar” y “Mar y tierra” por mencionar algunas de las canciones populares que pueden escuchar en su repertorio.

“Este joven y esta jovencita que, dicen, fueron atacados por Santa Fe Klan o por el equipo de seguridad. No son fans de Santa Fe, no es que estuvieran buscándolo o tomándose una foto (…) No me queda claro a quién golpeo, pero van a dar una conferencia de prensa y van a mostrar la denuncia. Mandaron fotos del cuate sangrando y aparentemente fue Santa Fe Klan”, platicó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO