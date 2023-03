Acusan al músico Siddhartha de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El músico Siddhartha, esposo de la influencer Yuya, ha sido acusado de abuso sexual. Durante la marcha del 8M, en el Día Internacional de la Mujer, fue exhibido en un tendedero feminista, aunque hasta el momento no hay ninguna denuncia formal.

La mujer afirmó que Siddhartha, de 45 años y quien fue miembro de la agrupación Zoé, tuvo relaciones sexuales con ella en el 2018, pero cuando ella le dijo que ya no quería continuar, él presuntamente la obligó a hacerlo.

Fue por medio de un video en TikTok que mostraron lo que Siddhartha habría hecho con la joven.

https://www.instagram.com/p/CpnSjMUvRQU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gemir de os nervios y me dijo: ‘ves que sí te está gustando’. Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida”, se lee en un mensaje de un screenshot de una conversación en WhatsApp.

Hasta el momento, la pareja de Yuya, quien se había mantenido lejos de escándalos, no ha dicho nada al respecto.

Por su parte, la famosa influencer tampoco ha negado o apoyado las acusaciones contra el padre de su bebé Mar.

Con información de Excélsior.