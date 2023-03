Myriam recibe medidas de protección tras amenazas de Toñita

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Myriam Montemayor anunció que ante el incremento de los ataques por parte de Toñita, su compañera en la primera generación de La Academia, decidió proceder legalmente contra ella y solicitar medidas de protección, las cuales ya le fueron concedidas.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la ganadora de La Academia denunció que debido a las constantes declaraciones y a los ataques que derivaron en amenazas directas hacia su persona por parte de Antonia Salazar, se vio en la necesidad de solicitar protección.

“Debido a las constantes declaraciones sin verdad ni fundamento, desde hace 6 años así como en fechas recientes y ataques que se traducen en violencia, los cuales derivaron en amenazas directas hacia mi persona, me vi en la necesidad de solicitar las medidas de protección ante un Juez”

Myriam dijo que le fue concedida la protección en el marco de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consisten en:

La prohibición a la C. Antonia Salazar (Toña) de realizar conductas de intimidación y molestia a mi persona, esto por cualquier medio o interposita persona, medidas que se me otorgaron con el carácter

de permanente

Se ordenó hacer del conocimiento a la antes mencionada con el apercibimiento que, para en caso de

incumplir con las medidas de protección decretadas, con independencia de la posible responsabilidad penal que pudiera surgir, se reforzarían las medidas otorgadas para salvaguardar mi integridad y seguridad y se haría acreedora a una medida de apremio.

El límite de las acciones libres es cuando se afecta negativamente a las personas, justo ahí es donde residen nuestros derechos.

La ex integrante de La Academia dijo que seguirá manteniéndose al margen, sin hacer pronunciamientos al respecto.

“Como hasta ahora lo he venido haciendo, dándole el seguimiento correspondiente en las debidas instancias; agradezco su comprensión y respeto”

Hasta el momento, Toñita no se ha pronunciado sobre las medidas de protección otorgadas a Myriam.

¿Qué ha dicho Toñita sobre Myriam?

En declaraciones ante medios de comunicación recientes, Toñita dijo que Myriam es una mala persona por acusarla de algo que no hizo, por lo que el día que la vea la va a golpear.

“El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, que acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popo a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo hablar de ella ni todo el rollo”

Con información de Excélsior