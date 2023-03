Mujer le donó un riñón a su jefa y ella la despidió por faltar al trabajo tras la cirugía

Una mujer se volvió viral en redes sociales, tras revelar que hizo una noble acción y aún así no fue correspondida de la misma manera. De acuerdo con la protagonista de esta historia, ella le donó un riñón a su jefa, ya que se encontraba sumamente enferma; pero, lejos de recibir un agradecimiento, fue despedida de su trabajo por faltar un día después de someterse a la complicada cirugía médica.

La trabajadora se identificó como Debbie Stevens y relató su terrible historia ante el medio estadounidense The New York Post. Según su testimonio, su jefa se encontraba severamente enferma, por lo que ella decidió donarle un riñón para que pudiera sobrevivir, esto debido a que la mujer estaba en una lista de espera, donde había más de 20 mil pacientes esperando un órgano. Bajo este contexto, la empleada optó por realizar una buena acción y ayudar a su empleadora y se sometió a una cirugía de transplante de riñón.

La villana del caso es la jefa de Debbie, una mujer llamada Jackie Brucka de 61 años, quien luego de recibir un riñón de su empleada optó por despedirla, pese a las buenas acciones que tuvo la trabajadora. El despido se dio debido a que luego de la cirugía Debbie enfrentó complicaciones que la hicieron faltar a su trabajo. Entre sus malestares, la mujer presentaba varios problemas en piernas y en aparato digestivo.

Jackie Brucka le dijo a Debbie que debía despedirla debido a que faltaba al trabajo con mucha frecuencia y que si no lo hacía otros trabajadores pensarían que había un trato preferencia. “Me dijo ‘si no lo hago, pensarán que te doy un trato especial’. Es algo doloroso y horrible. Me sentí traicionada”, indicó la empleada al medio de comunicación estadounidense.

El caso ganó popularidad en redes sociales, desde donde varios internautas se manifestaron en contra de la empleadora de Debbie. Decenas de usuarios comentaron que la mujer debió haber sido más comprensible con su empleada, ya que si ella enfermó fue debido a que se sometió a una cirugía para donarle uno de sus riñones. “Que horrible mujer”, “No debía despedirla si lo hizo para ayudarla” y “Eso no fue justo, que malagradecida”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.