“Nos vemos en los tribunales”: Toñita estalla contra Myriam

Toñita informó que ya fue notificada sobre la orden de restricción que Myriam Montemayor puso en su contra. La cantante se encuentra muy molesta, por lo que podría contrademandar a su excompañera de La Academia, así lo confirmó a los medios de comunicación a los que les aseguró que tenía pruebas para mostrar que las acusaciones de la intérprete no son verdad. Con estas declaraciones, los fans adelantan que la polémica entre las artistas seguirá por un buen tiempo.

La cantante de “Hasta límite” informó por medio de un comunicado que solicitó medidas de protección en contra de la llamada “Negra de Oro” luego de realizar acciones de intimidación en su contra. Myriam indicó que se protegió ante la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la ex Académica no se le pueda acercar, y en caso de no respetar esta medida, podría otras acciones para garantizar su

seguridad.

“Me vi en la necesidad de solicitar las medidas de protección ante un Juez, apegado a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia… En caso de incumplir con las medidas, se reforzarían las medidas otorgadas para salvaguardar mi integridad y seguridad y se haría acreedora a una medida de apremio”, se puede leer en el desplegado que está en sus plataformas digitales.

Toñita asegura que contrademandará a Myriam Montemayor

En tanto, hace unos días Toñita informó que fue notificada en la madrugada sobre las medidas que impuso la ganadora de La Academia 2002. La cantante indicó que debido a que tiene trastorno mixto de ansiedad y depresión fue una noticia que la impactó mucho, por lo que aseguró que también es violencia de género. Sin embargo, indicó que está tranquila, pues tiene pruebas para demostrar que ella no ha hecho nada en su contra.

“Nos vemos en los tribunales, muchachos, yo estoy tranquila; cuando una persona tiene la mente tranquila, todo lo demás sabes que no la debe ni la teme y yo, papelito habla, y con pruebas”, aseguró Antonia Salazar Zamora, nombre real de la artista, que se mostró contenta de que su pelea llegue a instancias legales para que las autoridades puedan investigar, pues aseguró que a éstas no les puedes mentir ni decirles que son falsas sus acusaciones.

¡Toñita responde a la demanda y orden de restricción que le puso hace unos días Myriam Montemayor! ???????????? #VLA #EsteMartesPintaPara pic.twitter.com/PWU0zpTQnb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 14, 2023

La originaria de Veracruz destacó que podría contrademandar a Myriam Montemayor por daño moral y difamación, pero serán sus representantes legales los que se encarguen de la situación. “Ya se procederá legalmente, ya lo verán los abogados adecuados como Dios mandó y ahí sí, acuérdense que aquí es entre dimes y diretes, ahí y no puedes mentir y tampoco puedes decir que el juez es un mentiroso o que las pruebas son un mentiroso, entonces estoy tranquila, estoy feliz porque con un juez no puedes mentir y si mientes se van a descubrir entonces”, indicó.

“Con esto, con pruebas, todo se va a aclarar y yo por fin voy a tener la paz que merezco después de tantas burlas, de tener ansiedad, de llamarme loca, de decirme que tengo que estar en un psiquiátrico”, mencionó Toñita al respecto del proceso legal que puso Montemayor, 42 años, a quien dijo nunca ha agredido.

