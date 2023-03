El chiste que Adrián Uribe dijo en ‘Hoy’ tras divorcios de sus conductoras

CIUDAD DE MÉXICO .- Como si se tratara de un efecto dominó, apenas Andrea Legarreta anunció su divorcio, detrás de ella hicieron lo propio Tania Rincón y Galilea Montijo. Las tres conductoras trabajan en el programa Hoy, uno de los más exitosos de la televisión mexicana, y juntas le dan dinamismo con sus ocurrencias; sin embargo, en esta ocasión quien se las hizo fue su invitado Adrián Uribe, quien no se aguantó las ganas de soltar una broma sobre la curiosa situación que atravesaron.

Tras presentarse para hablar sobre los proyectos que tiene entre manos, el comediante se prestó para jugar un poco con los personajes que conforman el matutino. En este caso la dinámica era adivinar el huevo que estaba vacío de entre otros que tenía en un cartón la tapatía. No obstante, durante la charla ella recordó que el también actor le preguntó si tenía Covid-19 “para saber si la saludaba o no”, pero la respuesta lo hizo soltar la carcajada: “No, aquí el bicho más fuerte que hay es el de los divorcios”.

Adrián Uribe, con el humor que lo caracteriza, no se quedó callado y respondió de una forma magistral: “Yo no quería venir porque estoy muy felizmente casado. Ahorita voy a Hoy y mañana saco mi comunicado” dijo para hacer reír a Raúl “Negro” Araiza y a Andrea Escalona.

Inicia en el minuto 07:43

Cabe destacar que Galilea Montijo se mostró severa con las reglas del juego, pues el castigo era reventar el huevo en la cabeza de sus compañeros, ellos debían de señalarlo sin tocarlo: A la hija de la productora Magda Rodríguez (q.e.p.d.) la regañó por no seguir sus instrucciones y lo mismo quiso hacer con su compañero, pero éste le metió freno: “No me grites porque yo empecé los divorcios así que me sigo eh”.

Adrián Uribe, feliz por la nueva temporada de “De noche, pero sin sueño”

Adrián Uribe estuvo con los conductores de Hoy para platicarles que está feliz porque arrancará la nueva temporada de “De noche, pero sin sueño” en la que incluso tendrá al reguetonero Maluma. Expuso que la misión era alcanzar la aceptación del público para que el programa se extendiera y que ahora su deber es mejorar para que el éxito continúe. “Ahora que vemos los capítulos ya terminados, creo que lo logramos”, mencionó.

De igual forma anunció que su personaje de “El Vitor” regresará a la pantalla chica dentro del proyecto, que arranca este sábado en punto de las 23:00 horas, para hacer sus propias entrevistas, muy a su estilo, a los invitados. Garantizó un sin fin de risas para aquellos que decidan acompañarlo.

Con información de Heraldo de México.