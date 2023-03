Rinde Quinto Informe Trimestral Alcalde de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Lo que representa una cifra histórica en Altamira, durante el 2023 serán aplicados 500 millones de pesos en obra pública, lo que representa un 227% más que la administración pasada.

Durante su Quinto Informe Trimestral, el alcalde Armando Martínez Manríquez señaló que a un año y medio de haber tomado protesta se siente contento de estar cumpliendo con uno de sus principales compromisos, que es un gobierno de atención directa y sin intermediarios, una gestión que hace historia.

Subrayó que, en el último trimestre, se han logrado importantes avances dentro de los tres Ejes Rectores de esta Administración Municipal, siendo los mismos: Gobierno con Justicia Social; Bienestar para Todos y Economía para la Prosperidad.

Informó la destacada recaudación que se tuvo durante el pasado periodo 2022, año en el que el Ayuntamiento recaudó un monto de 1 mil 475 millones 696 mil 05 pesos, producto de la confianza de los altamirenses en esta administración, representando esta cifra un 15% extra a lo proyectado. Gracias a esto, se pudo aprobar por parte del Cabildo una inversión histórica en el rubro de Obra Pública por 500 millones de pesos, 63% más que el año anterior.

“Gracias a esto hemos tenido avances en pavimentación, 339.8 kilómetros de vialidades transformadas, como la Calle Fundo Legal, que inicia desde el centro de la ciudad hasta el Ejido El Repecho, además de un incremento en la seguridad vial con 10 unidades de semáforos que hoy brindan certeza en múltiples arterias, invirtiendo 3 millones 654 mil 668 pesos”, expresó el edil, llevándose las palmas de los asistentes.

Citando el eje No. 2, Martínez Manríquez destacó la sinergia que se ha desarrollado con el Gobernador del Estado, el Dr. Américo Villarreal Anaya, pues en conjunto se puso en marcha la tan anhelada desincorporación de la planta potabilizadora de Laguna de la

Puerta, obra que permitirá dejar de depender de la COMAPA Zona Sur y que impacta

positivamente a 18 mil personas, inversión compartida de 40 millones de pesos por parte de la Entidad y 21 millones proveniente de las arcas municipales, sumando 61 millones de inversión en materia de agua potable.

“Les ofrecí desde el inicio que encabezaría un gobierno austero, dejando a un lado los

privilegios de los servidores públicos, así también me comprometí con promover la inclusión y la participación social de nuestro pueblo, siguiendo la máxima de nuestro líder nacional: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, afirmó.

Cabe destacar que, dentro de este Quinto Informe Trimestral de Resultados, el Sistema DIF contó con una intervención especial. De manera que fue presentado un video en donde se compartieron importantes cifras del trabajo efectuado en el organismo presidido por la C.P. Rossy Luque de Martínez, por ejemplo; las 64 mil 584 despensas entregadas a personas adultas mayores de 60 años, las 274 cirugías de padecimientos como estrabismo y cataratas en la Clínica DIF, así como otras 22 intervenciones de labio y paladar hendido.

En materia de salud de la mujer, Rossy Luque destacó las 1,795 mamografías realizadas, los 2,655 exámenes de Papanicolaou, así como los programas de protección civil en CAICS, guarderías, y estancias infantiles; feria de emprendedoras, acciones en favor de la equidad de género y demás líneas de trabajo con las que ha cumplido fervientemente esta dependencia que representa el lado humano del Gobierno Municipal.

Prosiguió Armando Martínez este ejercicio de rendición de cuentas compartiendo los

alcances en rubros como servicios públicos, mencionando los 32 nuevos camiones

recolectores de basura, los 500 contenedores de desechos recientemente adquiridos, 10 mil luminarias LED instaladas a lo largo y ancho de la ciudad, así como la inversión de cinco millones de pesos para rehabilitar las palapas, sillas y torres de vigilancia de la Playa Tesoro, máximo paseo turístico en la urbe industrial.

Concluyó el jefe edilicio siendo puntual al referir; “lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo:

¡Vamos a demostrar que no somos iguales, que somos diferentes y que no tenemos

ninguna posibilidad de fallarles! ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!.

Óscar Figueroa

La Razón