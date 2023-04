2024: ¿Qué le espera a Tamaulipas?

El 2024 será un punto de inflexión para Tamaulipas, cuyo derrotero dependerá en buena medida de quién gane la elección presidencial, pero incluso antes de eso, influirá incluso quién será la “corcholata” elegida por Morena. Los académicos Guadalupe Correa Cabrera y Carlos Heredia Zubieta, coinciden en que reina la incertidumbre en torno a esa nueva cita electoral.

“El 2024 va a ser un punto de inflexión… es probable que el partido Morena tenga un resultado positivo, sin embargo también va a experimentar una fragmentación muy importante porque se va a elegir a una ‘corcholata’ de las que ahorita están esperando a quien se le va a levantar la mano, definitivamente habrá un debilitamiento per se de frente al 2024, eso tenemos que considerarlo”, advierte Correa Cabrera, investigadora de la Universidad George Mason de Washington.

“La pregunta de fondo que yo me haría es qué va a pasar con Morena como fuerza política el día en que AMLO sea ex presidente, el 1 de octubre del 2024 AMLO será ex presidente, con el presidente o la presidenta que sea, puede ser de Morena o de la oposición, pero él será ex presidente”, apunta Heredia Zubieta, quien llama la atención sobre el discurso que dirigió López Obrador durante el evento del 18 de marzo en el zócalo de la Ciudad de México, en el que adelantó que se mantendrá vigilante de que no se detenga la llamada Cuarta Transformación; “muchos lo leyeron como un mensaje a Marcelo Ebrard, ‘no andes coqueteando con los fifís, con otros partidos, tú tienes tu referente que es Morena’ y lo leyeron también como un espaldarazo a Claudia Sheinbaum”.

Los dos académicos coincidieron en un foro denominado “¿Y ahora qué? Tamaulipas en el contexto político del 2024” realizado en el marco del Festival contra el Olvido 2023, organizado por el portal informativo Elefante Blanco en la ciudad de Tampico.

Ahí, describieron su visión sobre la situación del estado durante los últimos años, marcada por la violencia, la corrupción, el conflicto, el oportunismo político y un debilitamiento crónico de los partidos. Lo que pueda pasar en Tamaulipas a partir de la elección del 2024 todavía es incierto, coincidieron.

La situación en la entidad, dijeron, suele ser “muy volátil”. “Depende de muchas cosas que puedan pasar en el estado, porque las tragedias están siempre presentes y pueden pasar muchas cosas de aquí al 2024, particularmente en el estado donde pueden morir cientos de personas al unísono, lo vimos en abril del 2011 los camiones que fueron secuestrados, las narcofosas, los 72 migrantes, el evento en Ciudad Mier, las cosas se pueden incendiar de un momento a otro”, señaló la doctora Correa Cabrera.

Heredia Zubieta, tampiqueño de nacimiento, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), muestra poco entusiasmo por las transiciones partidistas que ha vivido el estado en la última década.

“Hubo una alternancia del PRI al PAN, ahora una alternancia del PAN a Morena, pero parecería que los vicios de la clase política están sumamente arraigados, sumamente enraizados”, señala.

Se refiere a lo que considera un marcado oportunismo en la clase política tamaulipeca. Lamenta que “no hay en Tamaulipas liderazgos políticos que tengan que ver con el progreso social, que tengan que ver con los movimientos de base”, y que “de la misma manera en que las bandas delincuenciales son parásitos de la sociedad a la que extorsionan, la clase política es en buena medida parasitaria del electorado al que deberían de servir”.

En eso coincide Guadalupe Correa quien además cuestiona la voluntad y la eficacia del aparato de procuración de justicia, tanto federal como estatal, lo cual complicará mucho que se lleve ante la justicia a los responsables del saqueo que sufrido la entidad, y de la complicidad con el crimen organizado que derivó en más de una década de intensa violencia.

“¿Qué pasó con la fabricación de pruebas, con varios eventos que no se han abierto, con Camargo, con los GOPES, con las desapariciones forzadas, con la vinculación de las fuerzas armadas, con la Marina, qué pasó en Nuevo Laredo? Hemos visto que justicia no se ha hecho, se ha informado de las corruptelas, de los malos manejos, la Fiscalía General de la República que ha dejado mucho que desear, ha tenido un papel no gris, negro, en el tema de la justicia en Tamaulipas y ¿qué ha pasado? absolutamente nada, y ¿qué se espera? absolutamente nada”.

La académica que ha dedicado buena parte de su trabajo a lo ocurrido en Tamaulipas durante la última década, tampoco alberga pocas esperanzas de que la Fiscalía local arroje resultados.

¿Quién va a creer en una investigación de un personaje que ha fabricado pruebas desde que tuvo posiciones importantes?, Irving Barrios Mojica… ¿qué podemos esperar de una investigación hecha por un personaje de este tipo? realmente no existe, o no parece existir una mano dura, estamos en el comienzo de una nueva administración, pero incluso en el inicio de una administración se puede ver de qué están hechas las cosas”.

EL PANISMO Y EL CABECISMO

Este fracaso de la procuración de justicia mexicana, y en particular tamaulipeca, explicaría que ningún ex funcionario de la administración anterior esté siendo juzgado por los delitos de corrupción de los que se les acusa.

También sería la razón por la que ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pudo haber librado todas las acciones legales en su contra, incluido un desafuero.

“El tema del desafuero también vinculó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una decisión que vamos a sufrir todos los mexicanos, la decisión de no permitir este desafuero no solamente tiene que ver con Cabeza de Vaca, cualquier gobernador en funciones que cometa un crimen va a tener la misma posibilidad porque se sienta un precedente, y Cabeza de Vaca luchó, pactó y pudo hacer lo que sea, y en este momento me da la impresión de que se quieren hacer de la vista gorda de todo lo que sucedió, borrón y cuenta nueva, ¿por qué pasa esto? no podemos seguir culpando al pasado, pero no veo que vayamos hacia adelante, no veo que desde el principio se haga justicia”.

El paso fugaz de Acción Nacional por el gobierno del estado también sería una muestra más de lo que ocurre en Tamaulipas: el debilitamiento de los partidos políticos, ocasionado por el oportunismo de quienes van de un lado a otro en función de sus intereses personales.

Así, el primer gobernador panista que llegó al Palacio de Gobierno en realidad nunca representó los intereses de ese partido, opina Heredia Zubieta.

“Él se representó a sí mismo y a sus intereses personales y a su fortuna personal, a mí me parece que si hubiésemos estado ante una consolidación del panismo, yo creo que el candidato de Acción Nacional hubiese sido Jesús Nader, un alcalde exitoso, un alcalde que logró poner a Tampico en el mapa en el sentido más positivo, Tampico era la capital nacional del secuestro, de las ciudades con mayor percepción de inseguridad y Tampico se movió en las percepciones hacia una ciudad que tiene niveles de seguridad similares a los de Mérida, a los que ha tenido Querétaro.

Yo no estoy seguro de que el cabecismo pueda ser considerado el núcleo principal de Acción Nacional, Cabeza de Vaca se movió por sus intereses personales y de grupo, no necesariamente representa a la corriente principal del panismo”, explica.

“Estamos hablando de los mismos políticos con distinto color”, añade Correa, “definitivamente Cabeza de Vaca no representa al PAN al punto en que el cuñado de Cabeza de Vaca es el abanderado, el que ganó la elección a Senador de la República por Morena, y qué es lo que eso significa, y qué significa que Francisco García Cabeza de Vaca ahora envalentonado pueda estar hablando, y envalentonadísimo durante la campaña perpetrara acciones deleznables”.

LA SEGURIDAD, EL RETO DE SIEMPRE

“Lo que pasa en Tamaulipas no se queda en Tamaulipas”, advierte el investigador del CIDE, quien así ejemplifica el marcado interés que han mostrado diferentes autoridades estadounidenses por lo que pasa en la entidad.

En ese contexto, se inscriben los últimos hechos de alto impacto ocurridos en la frontera. “Con lo que ha ocurrido con el asesinato de los estadounidenses en Matamoros, y el acribillamiento de estos jóvenes desarmados por parte de militares, todo eso ha repercutido hacia el norte de la frontera, hacia Estados Unidos y hay una cantidad de información que tiene el gobierno federal estadounidense, que tiene el estado de Texas, que tiene

la Fiscalía estadounidense sobre Tamaulipas”.

En medio del complejo escenario que ha vivido Tamaulipas durante la última década en materia de seguridad, hay acciones positivas, matiza Heredia: “Yo destaco, una experiencia exitosa de organización ciudadana que es la mesa de seguridad ciudadana del sur, esa es una experiencia exitosa de organización, de ciudadanos, empresarios, profesionistas, la Marina, el Ejército, el gobierno municipal, la Diócesis, etc. que ha sentado precedente a nivel nacional y que ha sido precisamente la fuerza que ha impulsado el hecho de que quienes somos del sur, quienes tenemos nuestra familia en Tampico hayamos podido regresar del horror que fueron los años del 2008 al 2017, todavía tengo presente yo ese giro que empezó a dar la seguridad pública en el sur del estado y que parece por la morfología, por la composición geografía de Tamaulipas parece difícil que se realice en ciudades de la frontera, o inclusive en Ciudad Victoria, el sur presenta otra morfología, otra composición demográfica, otra historia, otra dinámica, afortunadamente han podido consolidar esta experiencia”.

POR STAFF