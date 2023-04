Vendedora de cerveza en Pa’l Norte se hace viral por sus bailes

Este fin de semana se realiza el Festival Pa’l Norte en el que artistas de diferentes géneros deleitan al público, aunque fue uno de ellos en regional mexicano lo que conquistó a una joven vendedora de cerveza que se hizo viral por sus pasos de baile y actitud durante el concierto, pues aunque se mostró emocionada mientras la pasaba bien en ningún momento dejó de trabajar.

El Festival comenzó el pasado 31 de marzo y la sede es el Parque Fundidora ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde artistas como Sebastián Yatra, Wisin y Yandel, The Killers, Steve Aoki, Twenty One Pilots y Carín León conquistaron al público. Aunque fue éste último por el que se hizo viral una fan, quien pese a estar al interior de un local de venta de cerveza durante su presentación no dudó en mostrar sus mejores pasos de baile.

Vendedora de cerveza presume pasos de baile en Pa'l Norte pic.twitter.com/8AnZOpPS4O — Lo + viral (@VideosVirales69) April 2, 2023

La joven se hizo viral de inmediato a través de TikTok, donde usuarios compartieron videos del momento en que la vendedora no duda en zapatear al ritmo de “La boda del Huitlacoche” al igual que su compañera, aunque su euforia y emoción al escuchar a Carín León volvió locos a los fans y de inmediato la identificaron durante el festival.

Vendedora de cerveza en Pa’l Norte

Internautas aplaudieron el entusiasmo de la joven por la manera en que disfrutó del festival pese a que estaba trabajando y reconocieron que aprovechó el instante al máximo, pues además de escuchar a sus artistas favoritos recibió una paga por hacerlo sin dejar de bailar con algunos de los asistentes.

La joven, de 20 años aproximadamente, se hizo viral de inmediato y fanáticos no dudaron en tomarse una foto con ella al encontrarla en el local de cerveza. Se trata de Gabriela Michel Rodríguez, quien ganó gran popularidad y en redes sociales compartió algunas imágenes del momento en que llega al Pa’l Norte para trabajar durante todo el fin de semana.

El regional mexicano no es lo único en lo que la joven mostró sus mejores pasos de baile, pues también se difundió un segundo clip en el que se le puede ver bailando reguetón junto a dos jóvenes mientras lleva una cubeta con cervezas. “Esa morra se llevó el evento”, “10 de 10 su actitud, definitivamente la que mejor se la pasó” y “Los videos de esa morra me dan mil años de vida”, fueron algunos de los comentarios que recibió.