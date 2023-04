Guadalupe Taddei toma protesta como consejera presidenta del INE

Se tomaron la foto a las afueras del INE, hubo abrazos. En algún momento, Lorenzo Córdova se acercó a Guadalupe Taddei y le dijo: “Suerte, presidenta”.

Inicia un nuevo ciclo para cuatro nuevos integrantes del Consejo General: Guadalupe Taddei Zavala (consejera presidenta), Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza.

Reemplazarán a: Lorenzo Córdova Vianello (consejero presidente), Ciro Murayama Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Favela Herrera.

La nueva consejera presidenta tiene una trayectoria de 30 años de experiencia y es la primera mujer en ocupar este puesto desde la creación del Instituto Nacional Electoral( INE, antes IFE).

En su discurso de bienvenida, Taddei no mencionó el llamado “Plan B” en materia electoral. Se dedicó a destacar el avance democrático que ha tenido el país a lo largo de 30 años, se manifestó por escuchar a partidos políticos sin olvidar el papel del INE: “Aquí se va a respetar el derecho de cada fuerza política (…) pero también las fuerzas políticas habrán de respetar los acuerdos que en lo técnico vayamos tomando”.

También manifestó que debe prevalecer la excelencia técnica electoral, “vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en que parte la modernización tecnológica (..) nos puede llevar a abaratar sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición con la cual tendríamos que empezar el análisis”.

Y llamó a la unión para obtener buenas elecciones, “convoco a todos mis compañeros y a las fuerzas políticas a que nos situemos de nueva cuenta en la parte que, sí nos ocupa, la organización de las elecciones de manera pulcra y excelsa”, remarcó.

La nueva consejera presidenta fue electa mediante el sorteo de tómbola, junto a Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, como consejera y consejeros del INE, a partir del 4 de abril del 2023 y hasta el 3 de abril del 2032.

ASÍ FUE EL ÚLTIMO DÍA DE LORENZO CÓRDOVA

Fuera de las Instalaciones del INE, se encontraron la nueva Consejera Presidenta del INE y Lorenzo Córdova, quien deja el cargo. El exfuncionario del INE respondió “sin duda”, cuando uno de los periodistas le preguntó si el INE quedaba en buenas manos. Al despedirse de ella le deseó “buena suerte” y explicó que, a partir de mañana ella, es la presidenta aunque haya rendido protesta hoy.



Córdova también mencionó que a partir de este 4 de abril él se incorpora a la UNAM “y no es que vuelva a dar clases, no he dejado de dar clases en la UNAM”, remarcó.

El 30 de marzo fue la última sesión de Lorenzo Córdova como consejero presidente del INE, previo a ello, reflexionó sobre su trabajo y el contexto en el que se encuentra la democracia del país.

Córdova señala que los alegatos sobre “fraude electoral” provenientes del gobierno de la 4T, se darán si los resultados no favorecen a Morena este 2024, en entrevista para Proceso.

Antes de iniciar la última sesión que presidió mencionó: “Yo me voy muy tranquilo”, pues considera que el INE supo sortear las adversidades que se le presentaron.

Él está “consciente de que son tiempos en los que desde el Estado se persigue a ciudadanas y ciudadanos por el solo hecho de pensar distinto, o bien por no subordinarse a los designios del poder” añade.

Sin embargo confía en el equilibrio de poderes “afortunadamente seguimos teniendo un Estado de derecho, un Poder Judicial independiente de los otros poderes” y que puede regularlos.

LOS DISCURSOS DE BIENVENIDA

Dentro de la ceremonia de bienvenida destacaron los discursos en los que se le solicitaba a la nueva dirigente del INE que no cediera ante las exigencias del partido político en curso. Marco Humberto Aguilar Coronado, diputado del PAN, le pidió proteger a la institución del “ataque que acosa desde el poder”.

“Uno no escoge a la familia”, mencionó el representante del PRD, Ángel Clemente Ávila, quien justificó los lazos familiares de Guadalupe Taddei y explicó que tiene muy buenas referencias de ella.

YA HAY PROBLEMAS QUE ATENDER EN EL INE

Sus primeros pasos dentro del Instituto Taddei los da siendo cuestionada por sus apellidos, hay varios familiares de Guadalupe dentro del actual gobierno.

También recibe un INE desbancado, la mitad de los directivos del Instituto presentaron su renuncia, con efecto para este 3 de abril, mismo día que la nueva consejera rindió protesta.

Entre las renuncias más notables se encuentran las del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, y el director jurídico, Gabriel Mendoza, ambos contaban con representación legal del INE. La Unidad Técnica de Fiscalización quedó vacante con la salida de Jaqueline Vargas Arellanes, al igual que la Unidad Técnica de lo Contencioso con la renuncia de Carlos Alberto Ferrer Silva.

Los otros cuatro espacios vacíos son: Dirección Del Secretariado, La Unidad De Transparencia y Protección De Datos Personales, así como la Unidad de Igualdad e género y no Discriminación y, por último, la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

CON INFORMACIÓN DE EMEEQUIS