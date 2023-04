¿Quién es el cantante Peso Pluma y cuánto cobra por concierto?

MÉXICO.- Seguramente en las últimas semanas has escuchado hablar del famoso cantante “Peso Pluma” y aunque no lo creas, también es muy probable que aunque no lo conozcas ya hayas escuchado una o varias de sus canciones, esto si eres fan de la red social TikTok.

Peso Pluma es una cantante de corridos tumbados que se ha hecho sumamente popular entre la población juvenil mexicana, tanto ha sido su éxito que se ha posicionado como el sexto artista latino más reproducido a nivel mundial en todas las plataformas digitales, superando incluso al famoso Bizarrap.

Así que si aún no te suena el nombre de Peso Pluma o quieres saber un poco más de él, aquí te contamos quién es este cantante, así como la cantidad de dinero que cobra por dar un concierto, sigue leyendo mientras disfrutas de algunas de las canciones de Peso Pluma, que también te dejaremos por acá

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma, cuyo nombre verdadero es Hassan Emilio Kabande Laija, es un conocido artista o cantante que nació en Zapopan Jalisco en el año 1999 (tiene 24 años actualmente), Peso Pluma es actualmente uno de los mayores representantes del género musical de corridos tumbados o corridos bélicos. Sin embargo, también ha tenido colaboraciones en música regional mexicana e incluso de reggaetón.

Como dato curioso, el cantante Peso Pluma; señaló durante una entrevista en un podcast que su sueño de pequeño siempre fue el de ser futbolista, estuvo jugando un tiempo en las fuerzas básicas del Club Chivas en Guadalajara y jugó junto a José Juan Macías.

¿Cuánto cobra por concierto Peso Pluma?

Ahora bien, respecto a la cantidad de dinero que el famoso cantante Peso Pluma, de acuerdo con algunos sitios de información musical, el precio de contratar a Peso Pluma para que cante en un concierto, puede variar según el recinto, la cantidad de asistentes al mismo e incluso si es en una ubicación abierta o cerrada.

Sin embargo, los precios promedio que cobra Peso Pluma por concierto va desde 1 millón 200 mil pesos hasta los 2 millones de pesos.

CON INFORMACIÓN DE HERALDOBINARIO