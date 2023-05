Captan a hombre lavando condones para reutilizarlos

En la actualidad las relaciones sexuales siguen siendo un tema tabú y ante ello se corren muchos riesgos de desinformación como no saber aspectos generales, además de cometer errores que pueden causar enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no planeado. Uno de los desaciertos más comunes es el uso de los condones, desde cómo guardarlos de forma correcta, cómo colocarlos y desecharlos tras el encuentro, además de si se pueden reutilizar.

Quizás para muchos la palabra reutilizar la llamó mucho la atención; sin embargo, se trata de una de las dudas más frecuentes y una de las acciones más comunes a nivel mundial y prueba de ello es un video que se volvió viral en TikTok donde se observa a un hombre lavando condones usados para reutilizarlos en el futuro, un hecho insólito que ha dividido la opinión en redes sociales.

Y es que uno de los mitos es que los preservativos se pueden reutilizar tras lavarlos con agua y jabón, pero esto representa un riesgo para la salud y los expertos no han dudado en salir a advertir cada uno de ellos.

¿Los condones se pueden reutilizar como en este video viral?

En la grabación se ve a un joven a sacando condones de un garrafón con agua mientras los enjuaga y posteriormente deja secar al sol, pero no se observa cuál fue el método que utilizó para ello; por su parte, quien tomó el video cuestiona al hombre y no duda en recordarle que lo que hace está mal. Aunque se desconoce dónde fue grabado el hecho, ya le dio la vuelta al mundo y el tiktoker y farmacéutico Álvaro Fernández ya dio todos los detalles al respecto.

Sorprenden a hombre lavando condones para reutilizarlos. 🤯 pic.twitter.com/8izRyyIWFI — Lo + viral (@VideosVirales69) May 8, 2023

De acuerdo con el experto, aunque esto parece algo único, ocurre “mucho más de lo que pensáis”, pero no dudó en aclarar que esto “no se debe de hacer” ya que existen muchos riesgos e inconvenientes. El primero de ellos es que luego de perder la forma enroscada que tienen los preservativos nuevos, resulta más difícil de colocar el condón y con un alto riesgo de ponerlo de forma incorrecta, algo que disminuye su protección tanto para evitar el paso de los espermatozoides, como el contagio de enfermedades.

“Que te lo coloques mal, que no tenga lubricación y que ya esté gastado hace que sea bastante más fácil que se pueda romper. Y tercero porque aunque tengamos suerte y no hayas usado sólo agua, sino que también hayas usado jabón, esto no garantiza que puedas retirar de la superficie los virus y bacterias”, dijo el experto.

Esto último es lo más importante, ya que en caso de que una de las dos partes que participó en la relación sexual tenga alguna enfermedad de transmisión sexual hace que el riesgo de contagio sea más alto y todo por reutilizar condones previamente usados. Por supuesto, esto no es lo único que llamó en redes sociales y es que además de que el hombre lavó los condones con agua, también los puso a secar sobre “madera sucia”, lo que empeora el escenario.

“Pensaba que estaba viendo mal”, “qué asco”, “¿en qué momento pasa por la cabeza de alguien hacer eso?” y “no es la primera vez que lo hace son algunos de los comentarios que se leen en la red. Aunque este caso parece aislado, lo cierto es que es más común de lo que parece, esta técnica de reutilizar preservativos tras limpiarlos y hacerlos pasar como nuevos no es nada nuevo e incluso se ha hecho en masa.

Esto último ocurrió en septiembre de 2020, cuando se viralizó en redes sociales que la policía de Vietnam incautó casi 345 mil condones usados, mismos que se “limpiaron” y “revendieron como nuevos”, según informó Reuters. El hecho poco creíble ocurrió en una provincia de Binh Duong y las imágenes que acapararon la atención de la prensa local mostraban decenas de bolsas en las que se encontraban los preservativos.

De acuerdo con los reportes, una mujer que fue detenida declaró que para la limpieza de los condones se hervían en agua y posteriormente con un falo de madera los moldeaban para empaquetarlos nuevamente y venderlos como nuevos. Por supuesto, ella misma recibía una ganancia por cada preservativo nuevamente empaquetado; mientras que una “persona desconocida” era quien entregaba estos condones usados mes con mes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO