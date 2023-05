¿Quién es Danilo Díaz, el nuevo yerno de Luis Miguel?

Michelle Salas paralizó a toda la industria del espectáculo el pasado fin de semana debido a que a través de sus redes sociales dio a conocer que ya se comprometió y que muy pronto llegará al altar, sin embargo, debido a que la joven modelo ha mantenido su romance alejado de los reflectores, sus fans se han preguntado de forma recurrente quién es Danilo Díaz, el nuevo y apuesto yerno de Luis Miguel, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Michelle Salas dio a conocer la feliz noticia de su compromiso y para ello difundió un par de fotografías donde presumió el anillo de compromiso que le entregó Danilo Díaz, quien pese a que apareció en las fotografías apareció prácticamente de espaldas para no mostrar su rostro, por lo que se generó un halo de misterio en torno a su figura.

“El comienzo de por siempre. Nosotros”, fue el breve texto con el que Michelle Salas anunció su compromiso y en su publicación su madre, Stephanie Salas, le manifestó lo contenta que la puso la noticia y le deseo toda la felicidad del mundo en su futuro matrimonio.

“Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado, asó que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Much. Enhorabuena mi amor, viva el amor”, fue el texto que escribió la exparticipante de MasterChef Celerity.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Luis Miguel no ha emitido ninguna declaración respecto a la boda de su primogénita, pues se sabe que se encuentra enfocado en la planeación de su regreso estelar a los escenarios.

¿Quién es Danilo Díaz Granados, el yerno de Luis Miguel?

Danilo Díaz Granados es un empresario venezolano radicado en Nueva York y hasta donde se sabe es fundador de una empresa llamada “Toys for Boys”, la cual, es una exclusiva boutique en la que se ofertan diversos productos de lujo.

De acuerdo con diversos portales, el prometido de Michelle Salas estudió en una universidad de Massachusetts, Estados Unidos y su familia también está conformada por prominentes empresarios que al igual que él, también han preferido mantenerse con perfiles bajos.

Según indican distintos medios, Danilo Díaz es mayor que Michelle Salas por 13 años y se sabe que se conocieron en 2016 y en aquel entonces tuvieron una relación que no duró mucho por razones que se desconocen, sin embargo, hace un par de años se volvieron a encontrar e iniciaron de manera formal su romance, el cual, han mantenido alejado de los reflectores aparentemente a petición del empresario, quien, como se dijo antes, mantiene un perfil bajo, aunque es importante aclara que nunca han tratado de ocultar su amor.

Hasta ahora, la pareja no ha revelado más detalles sobre su unión matrimonial, sin embargo, se espera que sea en las próximas semanas cuando la modelo salga a ofrecer nuevos detalles del que será, sin lugar a dudas, uno de los eventos más esperados del año dentro del mundo de la farándula.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO