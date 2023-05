Operativos mochila en marcha en Madero

En Ciudad Madero se realiza el operativo mochila en 25 escuelas para evitar que ingresen con objetos peligrosos.

Edgar Avalos Dominguez, regidor presidente de la comisión de educación, informó que hasta el momento no se han detectado objetos no adecuados entre los estudiantes.

“De las 96 escuelas , edificios que tenemos, lo han estado haciendo 20 a 25 ese es un 25 a 30 por ciento de nuestras escuelas, porque las demás no han tenso todavía necesidad”

Y agregó:

“No en su totalidad, decirles que los focos rojos que hemos tenido en algunas escuelas, los directores inmediatamente han estado participando con los padres de familia. No hemos detectado objetos no adecuados”.

El operativo mochila, dijo está autorizado llevarlos a cabo. Lo único es que la Sociedad de Padres de Familia tiene que ponerse de acuerdo con las escuelas para llevarlo a cabo y los alumnos se encargan de manipular sus pertenencias.

“Creo que siempre les he comentado, que ningún adulto puede mover las mochilas de los muchachos. Los objetos que son de ellos, Los mismos alumnos son los que sacan sus pertenencias. para ver que no traigan dentro de sus mochilas objetos no propios de la escuela”

Recordó que durante meses anteriores, se realizó una pinta en los baños de la escuela secundaria 20 de Noviembre, que fue atendida de forma inmediata y se dispuso de un protocolo de seguridad.

“ellos (directores) están haciendo revisiones permanentes en donde han observado, que han rayado las puertas de los baños, un ejemplo donde ponen algunas amenazas, que no son más que eso gracias a Dios No hemos tenido hasta ahorita situaciones complicadas o de riesgo”.

