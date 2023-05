Madre deja empeñada a su hija en McDonald’s

Hoy 10 de mayo, día de las madres, muchas personas han recordado experiencias que han tenido con sus mamás.

Además del cariño, varias resultan divertidas. Tal como la que le pasó a una joven que cuando era niña su mamá la dejó empeñada en Mcdonald’s.

A través de sus redes sociales, el influencer Ricky Serrano compartió anécdotas que le mandaron sus fans para compartirlas. Fue así que conocimos la historia de cómo dejaron a la pequeña con el encargado del restaurante de comida rápida.

Todo iba bien hasta que la señora se dio cuenta que no traía dinero, pues había dejado su cartera en el coche.

“Una vez mi mamá me llevó a comer en mi cumpleaños a un McDonald’s y todo bien hasta la hora de pagar porque se dio cuenta que se le olvidó su cartera en el carro que estaba en un estacionamiento lejos”

Aunque le joven recuerda que tenía mucho miedo, en aquel momento no dijo nada.

Le dijo al mesero que me dejaba empeñada en lo que traía el dinero y salió corriendo. Yo me acuerdo que me moría de miedo, pero no dije nada. El mesero nomás se quedó así (sorprendido) porque mi mamá no regresaba. Ya me imaginaba yo viviendo en el McDonald’s para siempre

Luego de un rato, la mamá regresó y, entre risas, le dijo a la joven que ya estaba pesando en dejarla para que aprendiera a hacer hamburguesas.

Ya cuando llegó y pagó todavía le dio risa y dijo que ya estaba pensando en dejarme ahí para que aprendiera a hacer hamburguesas”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR