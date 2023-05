INE da luz verde a aspirantes a candidatura presidencial para promoción anticipada

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha relajado sus criterios y, en la resolución de 25 asuntos que ha discutido en abril y mayo, ha negado medidas cautelares solicitadas en contra de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

Con la renovación de cuatro asientos en el Consejo General del INE, el pasado 4 de abril, la Comisión de Quejas quedó conformada por la consejera Claudia Zavala, como presidenta, y dos integrantes recién designados por la Cámara de Diputados como consejeros del INE: Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura.

Con la nueva integración, la comisión ha declarado improcedentes medidas como bajar contenidos de redes sociales, despintar bardas y llamar a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal a deslindarse de campañas en las que se promueve su imagen de cara a las elecciones de 2024.

Además, la comisión se ha negado en dos ocasiones a ordenar al gobierno federal que baje de sus plataformas y redes sociales extractos de la conferencia mañanera en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia explícita sobre el sentido del voto en las elecciones de 2024.

Ayer mismo, la comisión discutió un procedimiento iniciado a partir de quejas del PRD, PAN y los diputados Jorge Álvarez Máynez (de Movimiento Ciudadano) y Federico Döring (PAN), por las declaraciones del presidente en dos conferencias mañaneras de la semana pasada, en las que habló de que el “plan C” es que Morena gane la mayoría calificada en el Congreso en 2024.

El proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE proponía no otorgar las medidas cautelares solicitadas por PAN, PRD y MC, al considerar que el presidente habló de un proceso que aún no está en marcha.

Así fue avalado por la consejera Rita Bell López y por el consejero Jorge Montaño, pero la consejera Claudia Zavala votó en contra, al asegurar que la Constitución obliga a todos los funcionarios públicos a acatar los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad en todo momento, y no solo hasta el arranque del proceso electoral.

“Estoy convencida de que el deber del titular del Poder Ejecutivo es no pronunciarse ni a favor ni en contra, aunque esté lejano el proceso electoral. Lo mismo todos los servidores públicos, pero con mayor razón del presidente, por la fuerza de su voz, por la importancia de su medio de comunicación y porque constitucionalmente debería mantenerse alejado, ni a favor ni en contra”, dijo.

No es la primera vez que Claudia Zavala, consejera electoral desde 2017, vota contra los proyectos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral —que ahora es dirigida por un encargado de despacho—, y también ha manifestado su preocupación por el activismo de altos funcionarios que aspiran a la presidencia.

Ayer, la consejera hizo un nuevo llamado a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral para que resuelva pronto el fondo de los asuntos acumulados que le ha remitido la Comisión de Quejas respecto de la promoción anticipada de Sheinbaum, López, Ebrard y Monreal.

“Ya estamos viendo revistas, periódicos, bardas, espectaculares, redes sociales… lo de los aspirantes debería resolverlo con la mayor inmediatez la Sala Regional Especializada”, advirtió Zavala.

Ayer mismo, la Comisión de Quejas desestimó otros asuntos, negando las medidas cautelares solicitadas por los quejosos.

Esos asuntos fueron la circulación de un periódico llamado A gusto del pueblo, en el que se promueve al secretario de Gobernación; la aparición de cuatro anuncios espectaculares con la portada de la revista Red Transformación, en la que aparecen los cuatro aspirantes de Morena bajo la leyenda “Piso parejo”; la difusión en redes sociales de la Secretaría de Gobernación de una entrevista en la que Adán Augusto López habla de sus aspiraciones; la denuncia contra Marcelo Ebrard por un evento en Puebla; un evento masivo de Adán Augusto; un acto de Claudia Sheinbaum en Acapulco, Guerrero, y una queja del PRD en contra de senadores de Morena por promover a Sheinbaum.

En todos los casos, los criterios para negar las medidas cautelares fueron que se trataba de hechos consumados; que no se acreditó la intención explícita de los aspirantes de promoverse, pues con anterioridad se han deslindado ya de acciones similares, o por no advertir “la urgencia o peligro en la demora que justifique la medida cautelar”, toda vez que no ha comenzado el proceso electoral federal 2023-2024.

En defensa de los proyectos, la consejera Rita Bell López argumentó que a la Comisión de Quejas solo le corresponde decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por los quejosos, y el fondo le toca a los magistrados de la Sala Regional Especializada.

Además, la consejera dijo que el proceso electoral 2023-2024 no ha iniciado formalmente.

“Las manifestaciones formuladas, en efecto, son un asunto de fondo que no nos alcanza para ponerlo en las medidas cautelares ni en tutela preventiva”, señaló la consejera.

En entrevista con Animal Político, la consejera Rita Bell López defendió los criterios con los que ha votado las quejas y denuncias en contra de los aspirantes a la candidatura presidencial.

Insistió en que no le toca al INE, sino al Tribunal Electoral, resolver si se pueden considerar actos anticipados de campaña, si hay violación a los principios de equidad e imparcialidad y si hay uso de recursos públicos para promoción personalizada.

“No es que estemos dejando pasar. Es importante comentarlo, porque de pronto en medios parece que ese asunto ya se cerró, y no: lo va a revisar la sala. Hay otra instancia y así es nuestro sistema”, explicó.



CAMBIO DE CRITERIOS

Las más de 200 denuncias que se han presentado en el último año en contra de la jefa de gobierno, los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores y el coordinador de Morena en el Senado acusan actos anticipados de precampaña y campaña, violación del principio de equidad y probable uso de recursos públicos para promoción personalizada.

Antes del relevo en el INE, la Comisión de Quejas estaba conformada por Claudia Zavala, Ciro Murayama y Adriana Favela, quien la presidía, y los criterios para sancionar a funcionarios públicos eran más estrictos.

Apenas el 30 de marzo, por ejemplo, la comisión ordenó a la Presidencia de la República eliminar de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio, control o administración, la conferencia mañanera del 27 de marzo, por constituir una presunta violación al principio de equidad en los procesos electorales locales del Estado de México y Coahuila.

Desde que hay una nueva integración del INE, la Comisión de Quejas ha sesionado en seis ocasiones para resolver casi 30 asuntos, y solo en uno ha otorgado medidas cautelares: el 26 de abril ordenó a Marcelo Ebrard que “haga un deslinde de propaganda emitida a su favor, y lo publique en la cuenta oficial en internet, así como en sus redes sociales, personales y oficiales, en un lugar visible y fijo”.

El 19 de abril, la Comisión de Quejas determinó improcedente otorgar las medidas preventivas solicitadas en tres quejas presentadas en contra de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Una, por la entrega de playeras, estampas y la pinta de bardas alusivas al secretario de Gobernación en Quintana Roo, con las frases “Que siga López” y “Estamos Agusto”.

Otra, por la difusión de videos de futbolistas en los que de manera sistemática envían un saludo al secretario de Gobernación, usando la expresión “Estoy muy a gusto”.

También se negaron las medidas solicitadas en contra de Ebrard por la elaboración y publicación del libro El camino de México, su presentación de manera masiva y su posterior difusión en redes sociales.

El 26 de abril, la comisión declaró improcedentes las medidas solicitadas en 10 quejas por eventos encabezados por Sheinbaum, López y Ebrard, y desechó una queja del PRD en contra del presidente por una mañanera en la que emitió un mensaje a la ciudadanía para que vote “no solo por los diputados, sino por los senadores de su partido político u otros que sean afines a su movimiento”.

El 28 de abril, los consejeros decidieron negar medidas en contra de Morena y Delfina Gómez, su candidata a la gubernatura del Estado de México, por su aparición en las transmisiones de Canal 11, Canal 14 y redes sociales del gobierno de la República del evento masivo encabezado por el presidente López Obrador el 18 de marzo en el Zócalo.

El 4 de mayo, la comisión resolvió como improcedentes las medidas cautelares solicitadas en tres quejas en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México por la presunta realización de actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, por la celebración de eventos en Chihuahua y Nayarit.

Ese mismo día, la comisión determinó que la adaptación de una canción en la red social TikTok para promover al secretario de Relaciones Exteriores no vulnera la normativa electoral.

Y también dejó sin sanción la distribución masiva de una serie de mensajes en chats de WhatsApp y la asistencia de Adán Augusto López al evento denominado “Toma de protesta de Comités Ciudadanos a favor de Adán Augusto”, celebrado el 1 de abril en el parque Vicente Guerrero, de Mexicali, Baja California.

El 9 de mayo, resolvió dos quejas, una en contra de la senadora Lilly Téllez y otra en contra de los aspirantes de Morena, por la difusión de la serie animada Mexicartoons en redes sociales.

“Bajo la apariencia del buen derecho, los videos son sátiras y parodias y están amparados por la libertad de expresión”, determinó la comisión, a pesar de que dicha serie promueve abiertamente a Adán Augusto López como “la corcholata” favorita rumbo a 2024.

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO